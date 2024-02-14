Молодым человекообразным обезьянам нравится раздражать старших

В Сети появилось видео, которое показывает, что люди — не единственные существа на Земле, которые иногда терпят дерзкие, глупые и раздражающие поступки по отношению к себе. Такое поведение проявляется и у человекоподобных обезьян. Об этом пишет The Guardian.
Из 75 часов видеозаписи специалисты из Германии и США задокументировали 142 случая, когда человекообразные обезьяны дразнили своих собратьев, причем большинство из них были спровоцированы подростками в возрасте от трех до пяти лет.
Обезьяны тыкали других палками, толкали и убегали, щекотали, давали какие-то предметы, а потом почти сразу же забирали их обратно. Также наблюдалось и агрессивное поведение: особи дергали пряди волос и части тела, размахивали предметами друг перед другом. В большинстве случаев подопечные использовали элемент неожиданности: они подкрадывались к своей цели, пока та либо находилась к ним спиной, либо смотрела в другую сторону.
Ученые подчеркивают, что их исследование было слишком маленьким, так как они наблюдали всего за девятью бонобо, четырьмя орангутангами, четырьмя гориллами, и 17 шимпанзе. Из-за этого становится трудно выявить существенные различия между поведением разных видов. Однако видеонаблюдение показало, что у взрослых и молодых особей разные подходы к дразнению. Так, первые предпочитали щекотку и воровство, а вторые били других и размахивали частями тела, то есть в целом вели себя более агрессивно.
«Что интересно, мы обнаружили сходство с дразнением человеческих младенцев: когда они дразнят свою мать, они, как правило, смотрят на ее лицо в ожидании реакции. Мы видим это и у этих человекообразных обезьян», — рассказали специалисты.
Хотя большинство молодых обезьян нападали на старших, они чаще щадили своих родителей и вели себя с ними более покладисто. Чтобы понять, почему животные дразнятся, ученым потребуется больше наблюдений. Пока что специалисты говорят, что такие действия могут говорить не только о юморе, но и о социализации. «Если, например, молодая обезьяна дразнит другую, а вторая не реагирует, это говорит первой особи, как далеко можно зайти со второй, предоставляя жизненно важную информацию о взрослении в социальной группе и установлении иерархии», — заключили эксперты.
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Анна Морозова