Молодым человекообразным обезьянам нравится раздражать старших

Хотя большинство молодых обезьян нападали на старших, они чаще щадили своих родителей и вели себя с ними более покладисто. Чтобы понять, почему животные дразнятся, ученым потребуется больше наблюдений. Пока что специалисты говорят, что такие действия могут говорить не только о юморе, но и о социализации. «Если, например, молодая обезьяна дразнит другую, а вторая не реагирует, это говорит первой особи, как далеко можно зайти со второй, предоставляя жизненно важную информацию о взрослении в социальной группе и установлении иерархии», — заключили эксперты.