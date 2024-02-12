Не все бабочки образуют коконы

Одним из самых распространенных мифов о метаморфозе бабочек является убеждение, что гусеницы плетут вокруг себя кокон, внутри которого волшебным образом превращаются в прелестных крылатых созданий. Издание The Times Of Malta уточняет, что на самом деле не всем видам необходимы эти «капсулы» для развития. Куколка и кокон — это две разные структуры, используемые насекомыми в процессе своего развития.
Так, к примеру, куколка образуется внутри последней стадии гусеницы перед ее превращением в бабочку. Она обычно не прозрачная и непроницаемая и создается из секреции насекомого. Кокон же создается некоторыми видами бабочек и других насекомых для защиты себя в стадии куколки.
Он обеспечивает изоляцию от внешних воздействий и хищников и создается из белых непрозрачных нитей, выделяемых бабочкой во время стадии куколки. Нити скручиваются и создают прочную оболочку. Уже внутри кокона гусеница окукливается в куколку и продолжает плановое превращение в крылатую бабочку.
Другой миф заключается в том, что бабочки вылупляются из своих оболочек как полностью сформировавшиеся существа с яркими крыльями. В реальности когда кокон или куколка вылупляется, из нее появляется крошечная гусеница. Ненасытный малыш проводит большую часть своего раннего возраста, потребляя растительный материал, чтобы стимулировать свой рост.
И хотя фаза кокона или куколки может показаться стадией покоя, она далеко не пассивна. Внутри этой защитной оболочки гусеница претерпевает полную трансформацию, «разбирая» свое тело и «собирая» его в бабочку. Этот период невероятно динамичен и имеет решающее значение для развития взрослой особи.
Недавно мы рассказывали, почему люди так боятся пауков. И развенчивали мифы, которые внушают страх перед членистоногими.
Олеся Маевская