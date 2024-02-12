Не все бабочки образуют коконы

Одним из самых распространенных мифов о метаморфозе бабочек является убеждение, что гусеницы плетут вокруг себя кокон, внутри которого волшебным образом превращаются в прелестных крылатых созданий. Издание The Times Of Malta уточняет, что на самом деле не всем видам необходимы эти «капсулы» для развития. Куколка и кокон — это две разные структуры, используемые насекомыми в процессе своего развития.