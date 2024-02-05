Восьмилапое чудовище: почему люди так боятся пауков

Шесть процентов населения планеты страдают арахнофобией. Это иррациональный, зачастую беспочвенный, страх перед пауками. И боязнь эта иногда строится на стереотипах, включая способность членистоногих заползать в рот человека во время его сна, откладывание яиц в плоть и пищу и проникновение в дом через канализацию.
По словам Рода Кроуфорда, эксперта по паукам, все, что человечество знает о них, неверно. Редакция National Geographic рассказала о мифах, связанных с пауками, и почему все же не стоит в них верить.
Миф № 1: пауки хотят укусить
Пауки не заинтересованы во взаимодействии с людьми. Они не кровососущие, как клещи, комары или клопы, поэтому они не ищут человека.
Часто утром можно проснуться и увидеть на теле небольшие шишки на коже и язвочки, но с большей вероятностью они оставлены не пауками, а насекомыми, которым кровь нужна для потомства.
Миф № 2: Во сне можно проглотить паука
Часто в Сети можно увидеть факт о том, что человек проглатывает до восьми пауков за ночь каждый год. Но этот стереотип не подтвержден никакими исследованиями.
Ученые подчеркивают, что пауков никогда не привлечет запах, доносящийся изо рта человека.. Более того, дыхание людей во время сна может даже повредить маленькие волоски на теле членистоногих.
Миф № 3: Пауки откладывают яйца в фруктах
Часто пауков можно встретить в ящиках или пакетах с фруктами. Но их никогда не будет внутри продуктов.
Членистоногие будут видны только снаружи фруктов, так как они не делают отверстий внутри плодов и, следовательно, не откладывают туда яйца. Конечно, существуют пауки-землекопы, но они роют жилища в грязи и не могут проколоть что-то прочное, как фрукты или растения.
Миф № 4: Пауки могут откладывать яйца в коже человека
По словам ученых, это еще один распространенный миф. Такой ситуации никогда не было и не будет, так как, повторяют эксперты, членистоногие не заинтересованы в людях. И даже в тех редких случаях, когда паукообразные кусают человека, они выделяют яд, а не откладывают яйца.
Миф № 5: Во время холодов пауки стремятся залезть в людские дома
Многие думают, что членистоногие хотят погреться в помещениях, так как им стало некомфортно жить при снижении температуры воздуха. Но зачастую пауки могут случайно забрести в дом, так как они приспособлены к жизни в холодном климате.
Специалисты говорят, что около 95% пауков, которых можно встретить в помещениях, всегда там были: они вылупились в домах и там они жили. Поэтому найти членистоногое в комнате и выпускать его на улицу не стоит.
Ранее биолог прокомментировал популярные мифы о муравьях.
Анна Морозова