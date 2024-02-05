Восьмилапое чудовище: почему люди так боятся пауков

По словам ученых, это еще один распространенный миф. Такой ситуации никогда не было и не будет, так как, повторяют эксперты, членистоногие не заинтересованы в людях. И даже в тех редких случаях, когда паукообразные кусают человека, они выделяют яд, а не откладывают яйца.