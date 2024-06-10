«Спасибо, я сама»: как родителям избавиться от ненужных советов

Присутствие ребенка будто бы размывает границы дозволенного, поэтому многим молодым родителям часто приходится выслушивать советы от окружающих людей.
В фразе «Успокойте своего ребенка!» есть пассивная агрессия, цинизм, эгоизм и отсутствие толерантности. Непонятно, чего именно хотят взрослые, проходящие мимо орущего ребенка и удивленной, испуганной или разозлившейся мамы, которая перепробовала все способы утихомирить сына или дочку. Такие непрошенные советы провоцируют чувство вины у родителя и вызывают уйму негативных эмоций.
Мама ребенка с аутизмом и блогер редакции «Мел» Нара Совкова рассказала, как бороться с непрошенными советчиками.
Совкова говорит, что ей знакомы ситуации, когда люди «из добрых побуждений лезут туда, где они не в состоянии помочь, а делают лишь хуже: пугают ребенка полицией и бабайкой, грозятся забрать на “воспитание”, рекомендуют бабкины приемы от сглаза и порчи».
Когда врачи поставили ее сыну Дане диагноз «аутизм», многие родители на площадках уводили от него своих детей, таксисты отказывались везти такого ребенка, а бабушки на лавочках ахали и охали. Также не прекращались многократные советы и про церковь, и про воспитание ремнем, и про операцию на мозге, и про уколы. Мама, по рекомендации окружающих, сидела с ребенком дома, но от этого ему стало только хуже.
Если непрошенных советов не удается избежать, помогают заученные фразы:
- «Спасибо, я справляюсь».
- «Я знаю, что нужно моему ребенку».
- «Я не нуждаюсь в советах».
- «Моему ребенку это не подходит».
- «Вы пугаете моего ребенка, это не поможет».
Хуже всего, по мнению Совковой, когда советы дают близкие и знакомые. Если нет желания ссориться с ними, следует отвечать следующим образом:
- «Спасибо за совет. Я подумаю и приму решение, которое будет лучше для ребенка».
- «Я ценю твое участие, но сейчас это не требуется».
- «Я вижу, что ты хочешь помочь. Могу я попросить о… (перечислить те варианты помощи, которые действительно будут полезны)».
Если же вы сами стали очевидцем сцены, в которой ребенок ведет себя не совсем спокойно, а мама выглядит растерянной, подойдите и спросите, нужна ли ей помощь. Может, она хочет донести малыша до машины, но ей мешают тяжелые сумки. С этим вы сможете справиться и оградите родителя от непрошенных советчиков. Такие действия придадут женщине сил и покажут, что она не одна.
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Анна Морозова