«Спасибо, я сама»: как родителям избавиться от ненужных советов

Если же вы сами стали очевидцем сцены, в которой ребенок ведет себя не совсем спокойно, а мама выглядит растерянной, подойдите и спросите, нужна ли ей помощь. Может, она хочет донести малыша до машины, но ей мешают тяжелые сумки. С этим вы сможете справиться и оградите родителя от непрошенных советчиков. Такие действия придадут женщине сил и покажут, что она не одна.