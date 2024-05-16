(Не) ловим выгорание: удаленная работа тоже может привести к ментальному истощению

Выделите хотя бы 10 минут в день, чтобы вздремнуть (вы же на удаленке). Следите за питанием, не забываете пить воду, время от времени делайте разминку. Если вы слишком заняты для занятий фитнесом, превратите свои деловые встречи в «прогулочные беседы» в парке (очень даже в стиле Аарона Соркина). Хотя это может и не решить основные проблемы, вызывающие эмоциональное выгорание, подобные усилия способны помочь мыслить более ясно и чувствовать себя лучше.