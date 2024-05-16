(Не) ловим выгорание: удаленная работа тоже может привести к ментальному истощению

Несмотря на популярность удаленного формата работы, многие сотрудники часто отмечают, что цифровые средства коммуникации ослабляют связь с внешним миром и усиливают стресс. В результате возникает эмоциональное выгорание — неугасающее чувство усталости и апатии.
Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром Pew Research Center, около 29% работников считают, что их деятельность сопряжена со стрессом, а 19% из них уверены, что он является непосильным.
Ментальное истощение возникает, когда наша психика отдает больше, чем может восполнить, а эмоционально «подзарядиться» не получается. Дистанционный формат работы может лишь усугублять состояние из-за отсутствия стимулирующих факторов живого общения.
The Washington Post совместно с группой психологов составили и опубликовали список из восьми вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь себе не выгореть на удаленке.
Уделите время физической активности
Выделите хотя бы 10 минут в день, чтобы вздремнуть (вы же на удаленке). Следите за питанием, не забываете пить воду, время от времени делайте разминку. Если вы слишком заняты для занятий фитнесом, превратите свои деловые встречи в «прогулочные беседы» в парке (очень даже в стиле Аарона Соркина). Хотя это может и не решить основные проблемы, вызывающие эмоциональное выгорание, подобные усилия способны помочь мыслить более ясно и чувствовать себя лучше.
Составьте список того, что вы любите и ненавидите
Обозначьте, что играет наиболее важную роль в вашей жизни. Затем посмотрите, соответствует ли реальная ситуация тому, что вы на самом деле считаете приоритетным.
Обычно мы считаем, что семья, свобода или отдых являются главными ценностями, а работа — всего лишь работа. Поэтому вам следует спросить себя: «Живете ли вы в соответствии со своими ценностями?».
Избавьтесь от рабочей рутины
Проанализируйте, что приносит вам наибольшее удовлетворение, а что заставляет вас чувствовать себя измотанным. Затем начните подбирать задачи, в которые вы можете погрузиться с головой, исходя из собственных приоритетов. Психологи советуют уделять интересным задачам около 20% своего рабочего дня, чтобы создать систему внутреннего вознаграждения. Также обращайте в течение дня внимание на то, что вызывает у вас стресс: личные встречи, общение в нерабочее время или нечто другое? Выявив причину, выстройте личные границы.
Помните про правило 25 минут
Установите таймер, чтобы напоминать себе о времени: 25-минут работы, 5-минут отдыха — идеальное соотношение для снижения эмоционального и интеллектуального напряжения. Во время перерыва займитесь тем, что действительно доставляет вам удовольствие: послушайте музыку, помедитируйте, погладьте кота (вы же на удаленке) или выпейте чашку чая в тишине.
Больше общайтесь с коллегами
Превратите коллег по работе в друзей с помощью общения, легких сплетен и забавных картинок в чате. Другие сотрудники могут стать важным источником поддержки и энергии. Не знаете, с чего начать? Поставьте перед собой цель, например, каждую неделю встречаться лично за чашкой кофе. Это сплотит коллектив и поможет вам избавиться от возможного эмоционального выгорания.
Не бойтесь устанавливать режим «Не беспокоить»
Настройки смартфона по умолчанию могут привести к тому, что вы будете получать уведомления по работе круглосуточно. Чтобы отфильтровать информационный шум, включите в настройках смартфона режим «Фокус» для рабочего времени и «Не беспокоить» для свободного.
Не игнорируйте право на отпуск и больничный
Если вы чувствуете себя плохо в ментальном или физическом плане, сделайте заслуженный перерыв. Мы не будем учить вас тому, что переносить заболевание «на ногах» очень опасно, но все же напомним, что отпуск придумали не просто так.
Помните, что у вас все отлично получается
Не будьте строги к себе, ведь никто не может быть всегда на 100% продуктивен и доволен своей работой. Излишнее давление может лишь усугубить проблему. Помните, чтобы оставаться в ресурсе, не нужно стремиться к невозможному.
Эмоциональное выгорание, как мы уже сказали, бывает не только на удаленке. О токсичных коллегах из офиса и их влиянии на нашу психику рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова