Названы странные причины, по которым осьминоги меняют форму тела

Почти все головоногие моллюски обладают невероятной способностью не только менять цвет и узор на коже, но и форму своего тела. Этот процесс занимает всего пару секунд, что является самым быстрым изменением, известным в животном мире.
По словам Майкла Веччионе, куратора отдела головоногих моллюсков в Смитсоновском национальном музее естественной истории, это особенно удивительно, так как большинство головоногих моллюсков не различают цвета. Возможно, им было эволюционно важно развить множество различных вариантов смены цвета и текстуры кожи. Многие исследования показывают, что у каждого их этих существ есть до 30 различных моделей поведения, позволяющих им прятаться на виду.
Обычный дневной осьминог Octopus cyanea может становиться бежево-белым на песчаных поверхностях, темным, пятнистым и шероховатым — на камнях, оранжевым и красным с коричневыми шипами — вдоль кораллов. Каракатицы иногда принимают вид комка, чтобы слиться с водорослями, а некоторые их собратья посылают по своему телу волны темно-коричневато-зеленых пигментов, копирующих движение колышущейся морской растительности.
Камуфляж нужен осьминогам для маскировки. Однако это лишь одна причина, по которой головоногие моллюски меняют цвет, узор на коже и форму тела. В редакции National Geographic назвали еще несколько факторов, которые влияют на такую модель поведения.
Для устрашения хищников
Если хищники поймали осьминогов во время того, как они слились с окружающей средой, головоногие моллюски могут сделать свое тело темным, мутным, затемнить глаза, вытянуть тело и щупальца, чтобы казаться больше. Каракатицы даже создают очертания, похожие на глаза, на своей спине, чтобы «наблюдать» за охотником.
Хищники привыкли к тому, что ядовитые существа обычно яркие. Поэтому иногда осьминоги меняют цвет на ярко-оранжевый, давая понять, что с ними лучше не связываться.
Чтобы обмануть и загипнотизировать свою добычу
Подражание другим моллюскам помогает головоногим казаться менее угрожающими. Так, некоторые виды каракатиц подражают крабам-отшельникам. Карибский рифовый кальмар машет щупальцами и плавниками, чтобы выглядеть как травоядная рыба-попугай и подобраться ближе к своей добыче.
Тропический осьминог же создает на коже пульсирующие кольца, создавая иллюзию, будто он стоит на одном месте, хотя на самом деле приближается к добыче.
Для общения между собой
Один из видов кальмаров нашел способ общаться со своими сородичами с помощью внешнего вида даже в глубинах океана, куда не попадает солнечный свет. Они вырабатывают свой собственный свет с помощью клеток, называемых фотофорами, чтобы создать светящийся фон.
Некоторые головоногие моллюски используют кожные сигналы, чтобы отбиваться от самцов, демонстрируя доминирование, переливаясь темными цветами. Каракатицы же размахивают плавниками в виде узоров из черных и белых полос.
Чтобы заполучить идеального партнера
Чтобы произвести впечатление на самок, самцы дневных осьминогов (Octopus Cyanea) становятся бледными и по всему телу у них появляются черные полосы, в то время как самцы кальмаров Карибского рифа (Sepioteuthis sepioidea) приобретают насыщенный темно-красный цвет.
У самцов маленькой австралийской каракатицы нет шансов побороться за самку, если поблизости находится более крупный самец.
В таком случае самцы обходят самку стороной и сами же меняют цвет и форму тела, чтобы быть похожими на женских особей. Некоторые виды этих моллюсков могут буквально разделять свою мантию пополам и демонстрировать оба рисунка сразу: один — ухаживания для самки, второй — обманчивый для своего соперника.
Помимо прочего, осьминоги являются очень умными головоногими моллюсками. Так, недавно один из них привел дайвера к секретному подводному святилищу.
Анна Морозова