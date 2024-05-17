Названы странные причины, по которым осьминоги меняют форму тела

По словам Майкла Веччионе, куратора отдела головоногих моллюсков в Смитсоновском национальном музее естественной истории, это особенно удивительно, так как большинство головоногих моллюсков не различают цвета. Возможно, им было эволюционно важно развить множество различных вариантов смены цвета и текстуры кожи. Многие исследования показывают, что у каждого их этих существ есть до 30 различных моделей поведения, позволяющих им прятаться на виду.