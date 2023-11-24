Названы самые живописные железнодорожные направления у россиян

Эксперты назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны. В список попали Байкало-Амурская магистраль, маршрут «Жемчужины Кавказа» и путь через Гуамское ущелье.

Байкало-амурская железнодорожная магистраль (БАМ) возглавила список. Она проходит через таежный хвойныне леса, горы, амурскую равнину, а также пересекает крупнешие реки Сибири — например, Лену и Ангару.

Часть магистрали проходит вдоль одного из самых глубоких озер в мире — Байкала. Познакомиться с историей и развитием региона путешественникам позволяет находящиеся вдоль БАМа тоннели, мосты, села, деревни и города.

На втором месте оказалась Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) — участок Транссибирской магистрали, который проходит вокруг Байкала. Маршрут проходит через горы, леса, открывается красивый вид на водопады и глубокое старинное озеро. Также есть возможность увидеть постройки, появившиеся в начале ХХ века.

Кудемская узкоколейная железная дорога, расположенная в Кудемском районе Архангельской области России, сохранила исторический и культурный характер и является интересным объектом для любителей железнодорожной архитектуры, туризма и истории. Пассажиры размещаются в вагончиках и на открытых платформах.

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье берет свое начало в поселке Гуамка Краснодарского края. Маршрут проходит по живописному Гуамскому ущелью на маленьком узкоколейном поезде. Путешественники могут проехать только по маршруту длиной в два километра.

В поезде есть возможность послушать аудиоэкскурсии об истории ущелья, строительстве дороги и различных достопримечательностях.

Поезд «Жемчужина Кавказа» берет начало в Москве и следует в Волгоград, проходя мимо Новороссийска, Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Грозного и Махачкалы.

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Анна Морозова