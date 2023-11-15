Россияне назвали лучшие города для шопинга

Еще 12% респондентов считают, что лучший шопинг во Владивостоке, а 11% — в Екатеринбурге. Также россияне отмечали Сочи (9%), Краснодар (9%), Новосибирск (7%) и Нижний Новгород (6%).

Среди ключевых критериев выбора — большое количество торговых центров и других площадок, так считают 69% респондентов. 39% делают акцент на присутствии международных брендов. Для 31% важно, чтобы в городе были представлены локальные марки и дизайнеры. Еще 21% отмечают низкие цены на вещи.

По данным аналитиков ЮMoney, за последний год в России выросло число локальных брендов, которые пришли на замену ушедшим, а обороты онлайн-магазинов одежды не только не снизились, но и демонстрируют устойчивый рост. Аналитики ЮMoney проанализировали потребительский спрос перед ноябрьскими распродажами в регионах России: в топе городов для шопинга оказались Москва и Екатеринбург, где растет число покупок одежды, электроники и бытовой техники.

Только за последние два месяца, с 1 сентября по 5 ноября, оборот интернет-магазинов одежды и обуви по России вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число покупок тоже увеличилось на 37%. Средний чек не изменился и составил 1 557 рублей.

Положительную динамику показывают также магазины электроники и бытовой техники — как в период сезонных распродаж, так и в обычные дни. За последние два месяца, с 1 сентября по 5 ноября, число покупок в этой категории по всей России выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, покупок стало на 33% больше, а плательщиков — на 44%. Средний чек вырос на 63% и составил 22 337 рублей.

В Екатеринбурге за неделю до старта распродаж, с 1 по 5 ноября, обороты магазинов бытовой техники и электроники выросли более чем вдвое по сравнению с теми же днями прошлого года. Покупок стало на 16% больше, а покупателей — на 24%. Средний чек вырос на 85% и составил 34 890 рублей. В период межсезонных распродаж — с 20 августа по 19 сентября — обороты екатеринбургских магазинов электроники и бытовой техники выросли в шесть раз по сравнению с предшествующим месяцем (20 июля — 19 августа), количество покупок и плательщиков увеличилось в четыре раза. Средний чек вырос на 62% и составил 23 624 рубля.

Жители Москвы тоже увеличили траты на электронику и бытовую технику, не дожидаясь старта распродаж. С 1 по 5 ноября 2023 года обороты магазинов бытовой техники и электроники выросли более чем в два раза относительно того же периода в 2022 году. Покупок стало на 64% больше, а покупателей — на 60% больше. Средний чек вырос на 42% и составил 27 164 рубля. С 20 августа по 19 сентября, когда многие готовились к учебному году, обороты московских онлайн-магазинов электроники и бытовой техники выросли в пять раз, а число покупок и плательщиков — в четыре раза относительно прошлого месяца. Средний чек вырос на 28% и составил 24 124 рубля.