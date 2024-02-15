Названы самые известные выпускники Гнесинки

15 февраля 1895 года в одну из небольших частных музыкальных школ Москвы поступила первая ученица. Эту дату можно назвать днем рождения Российской академии музыки имени Гнесиных. Со временем училище превратилось в конгломерат учебных заведений, включающий в себя все три ступени музыкального образования. В честь столь знаменательной даты мы вспоминаем самых известных музыкальных деятелей, окончивших гнесинскую школу.
Композитор Арам Хачатурян (1903−1978)
Автор балета «Спартак», «Танца с саблями», вальса из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад» и других известных сочинений, с детства любил музыку, в школьной капелле играл на фортепиано, горне и тубе, но родители не одобряли его увлечение. Серьезно заняться музыкой он смог лишь в 19 лет, когда поступил в Гнесинское училище на виолончель. Чуть позже его зачислили в только что созданный Михаилом Гнесиным, учеником Римского-Корсакова, класс композиции. Спустя два года учебы стало ясно, что его ждет большое будущее, а два десятилетия спустя Арам Ильич сам стал профессором композиции.
Композитор Тихон Хренников (1913−2007)
Автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 8 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов (включая картины «Руслан и Людмила», «Капитанская дочка» и «Гусарская баллада»), с детства играл на фортепиано и гитаре в струнном оркестре, пел в школьном хоре и уже тогда сочинял музыку. В 16 лет, окончив школу, он написал письмо Михаилу Гнесину. Михаил Фабианович прислал теплый ответ и посоветовал поступать в музыкальный техникум. В нем Хренников занимался сразу по двум специальностям: в классе фортепиано у Эфраима Гельмана, в классе композиции — у самого Гнесина.
Композитор Микаэл Таривердиев (1931−1996)
Один из первых учеников Арама Хачатуряна написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Удивительно, но не все произведения композитора еще извлечены из его архива. Полтора года проучившись в Ереванской консерватории, Таривердиев поступил в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. На вступительном экзамене он получил наивысшую оценку и был очарован атмосферой учебного заведения. Наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам, прежде всего — «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Певица Людмила Зыкина (1929−2009)
Художественный руководитель и солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия», названная «Королевой русской песни», решила получить высшее образование на пике карьеры. Титулованной артистке хотелось не только выступать самой, но и передавать искусство народной песни молодому поколению. В 1977 году в возрасте 48 лет Людмила Георгиевна окончила Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, создала народный ансамбль «Россия» и начала педагогическую работу в стенах родной Гнесинки.
Певец Иосиф Кобзон (1937−2018)
В 1959 году обладатель чарующего баритона Иосиф Кобзон, отслуживший в армии, подал документы сразу в несколько учебных заведений: ГМПИ имени Гнесиных, Консерваторию, ГИТИС, Мерзляковское училище, но в итоге выбрал вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Позже, уже являясь лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и участником самой популярной в Советском Союзе телепрограммы «Песня года», он завершил образование в Гнесинском институте по классу академического вокала. С 1984-го он и сам стал преподавать в Гнесинке эстрадный вокал. В числе его выпускников — певицы Ирина Отиева, Валентина Легкоступова и Валерия.
Певец и композитор Александр Градский (1949−2021)
Певец, композитор, наставник молодых исполнителей в телепроекте «Голос» и один из основоположников русского рока окончил факультет сольного пения Гнесинского института, а затем совершенствовал вокальное мастерство в Консерватории. Академическая выучка позволила ему исполнять самый разнообразный репертуар, в том числе и классику: в Большом театре он спел партию Звездочета в постановке оперы «Сказка о золотом петушке» Римского-Корсакова. Окончив консерваторию, Градский преподавал в Гнесинке, а позже стал профессором и заведующим кафедрой вокала в ГИТИСе.
Композитор Давид Тухманов (1940-н.в.)
Композитор начал занятия музыкой в раннем детстве, а позже поступил в музыкальную школу 10-летку им. Гнесиных по классу фортепиано. Сама Елена Фабиановна Гнесина, одна из сестер Гнесиных, создавших школу, всячески поощряла его стремление сочинять музыку. По окончании школы он поступил на композиторское отделение Гнесинского института, который окончил в 1963-м. В том же году Тухманов начал работать в жанре эстрадной песни — как официально-патриотической направленности («Родина моя», «Мой адрес — Советский Союз», «День Победы»), так и лирического характера («Соловьиная роща», «Эти глаза напротив»). А его концептуальный альбом «По волне моей памяти» до сих пор считается классикой русского рок-арта.
Олеся Маевская