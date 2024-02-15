Названы самые известные выпускники Гнесинки

Автор балета «Спартак»​, «Танца с саблями», вальса из музыки к драме Михаила Лермонтова​ «Маскарад» и других известных сочинений, с детства любил музыку, в школьной капелле играл на фортепиано, горне и тубе, но родители не одобряли его увлечение. Серьезно заняться музыкой он смог лишь в 19 лет, когда поступил в Гнесинское училище на виолончель. Чуть позже его зачислили в только что созданный Михаилом Гнесиным, учеником Римского-Корсакова​, класс композиции. Спустя два года учебы стало ясно, что его ждет большое будущее, а два десятилетия спустя Арам Ильич сам стал профессором композиции.