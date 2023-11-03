Названы продукты с самым долгим сроком годности

Консервы — самый популярный продукт с долгим сроком хранения, но далеко не единственный. Более того, есть еда, которая при правильном хранении может сохранять свежесть годами. Врач-диетолог Катия Кансо рассказала изданию Addiyar о том, пищевую ценность каких продуктов можно продлить.

Крупы — рис, овес, чечевица и фасоль. Они могут прослужить до восьми лет, если их контейнеры плотно закрыты и изолированы от тепла.

Консервированные овощи и мясо. Они могут храниться до 15 лет при отсутствии влаги в помещении.

Зерновые — цельнозерновые крупы и лебеда. Они могут храниться более пяти лет, а мука — до 25 лет, при этом срок хранения значительно сокращается после измельчения.

Сушеное мясо и сухофрукты.

Соль и сахар. Они используются не только в повседневной жизни, но и в качестве консервантов для увеличения срока хранения других продуктов.

Продукты с высоким содержанием жиров — оливковое и кукурузное масло.

Фруктово-овощные заготовки и соленья.

Сухое молоко.

«Необходимо учитывать сроки годности продуктов и регулярно их маркировать, чтобы гарантировать, что они будут съедены своевременно», — отметила Кансо.

Также важно придерживаться следующих правил:

Используйте разные способы для стерилизации бутылок и контейнеров для хранения продуктов.

Некоторые продукты, например, фрукты, овощи и мясо, желательно сушить, чтобы увеличить срок их хранения.

Обязательно использовать герметичные контейнеры, банки и мешки, чтобы предотвратить попадание воздуха или влаги, уменьшить утечки и прорывы упаковки.

Важно также периодически следить за состоянием продуктов. Они не должны покрываться плесенью или источать неприятный запах.

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