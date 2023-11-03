Названы продукты с самым долгим сроком годности
При правильном хранении они могут быть пригодны к употреблению годами.
При правильном хранении они могут быть пригодны к употреблению годами.
Консервы — самый популярный продукт с долгим сроком хранения, но далеко не единственный. Более того, есть еда, которая при правильном хранении может сохранять свежесть годами. Врач-диетолог Катия Кансо рассказала изданию Addiyar о том, пищевую ценность каких продуктов можно продлить.
«Необходимо учитывать сроки годности продуктов и регулярно их маркировать, чтобы гарантировать, что они будут съедены своевременно», — отметила Кансо.
Также важно придерживаться следующих правил:
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Олеся Маевская