15:47 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Названы продукты с самым долгим сроком годности

При правильном хранении они могут быть пригодны к употреблению годами.

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Источник: Freepik.com

Консервы — самый популярный продукт с долгим сроком хранения, но далеко не единственный. Более того, есть еда, которая при правильном хранении может сохранять свежесть годами. Врач-диетолог Катия Кансо рассказала изданию Addiyar о том, пищевую ценность каких продуктов можно продлить.

  • Крупы — рис, овес, чечевица и фасоль. Они могут прослужить до восьми лет, если их контейнеры плотно закрыты и изолированы от тепла.
  • Консервированные овощи и мясо. Они могут храниться до 15 лет при отсутствии влаги в помещении.
  • Зерновые — цельнозерновые крупы и лебеда. Они могут храниться более пяти лет, а мука — до 25 лет, при этом срок хранения значительно сокращается после измельчения.
  • Сушеное мясо и сухофрукты.
  • Соль и сахар. Они используются не только в повседневной жизни, но и в качестве консервантов для увеличения срока хранения других продуктов.
  • Продукты с высоким содержанием жиров — оливковое и кукурузное масло.
  • Фруктово-овощные заготовки и соленья.
  • Сухое молоко.

«Необходимо учитывать сроки годности продуктов и регулярно их маркировать, чтобы гарантировать, что они будут съедены своевременно», — отметила Кансо.

Также важно придерживаться следующих правил:

  • Используйте разные способы для стерилизации бутылок и контейнеров для хранения продуктов.
  • Некоторые продукты, например, фрукты, овощи и мясо, желательно сушить, чтобы увеличить срок их хранения.
  • Обязательно использовать герметичные контейнеры, банки и мешки, чтобы предотвратить попадание воздуха или влаги, уменьшить утечки и прорывы упаковки.
  • Важно также периодически следить за состоянием продуктов. Они не должны покрываться плесенью или источать неприятный запах.

Недавно эксперт рассказал, как можно отравиться домашней едой. И что нужно делать, чтобы этого избежать.

Олеся Маевская

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