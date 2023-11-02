Эксперт рассказал, как можно отравиться домашней едой

В социальных сетях набирает популярность явление под названием «синдром жареного риса». Так называют острое пищевое отравление бактерией Bacillus cereus, которое становится смертельно опасным в случае, если приготовленная пища остается при комнатной температуре слишком надолго.

В 2008 году 20-летний студент колледжа умер после того, как съел спагетти, которые сам приготовил, оставил при комнатной температуре на пять дней, а потом разогрел и съел. История вновь стала популярной, и многие пользователи Сети пишут о том, как стали жертвой отравления домашней едой.

Энцо Паломбо, профессор микробиологии Суинбернского технологического университета, в статье для The Conversation рассказал, где обитает эта бактерия и как себя обезопасить. Во-первых, стоит знать, что Baccilus cereus — распространенная бактерия, встречающаяся во всей окружающей среде.

Она доставляет неудобства только в том случае, если попадает в определенные продукты, которые были приготовлены и хранились неправильно.

Чаще всего «виновниками» отправления становятся рис и макароны. Но в целом чем дольше приготовленное блюдо (вне зависимости от состава) хранятся при комнатной температуре, а не в холодильнике, тем больше вероятность того, что в нем будет расти количество токсинов.

Особенность B. cereus в том, что она производит устойчивые к нагреванию споры. Таким образом высокие температуры ей не страшны. Эти споры по существу находятся в состоянии покоя, но при «правильной» температуре и условиях они могут расти и становиться активными, из-за чего вырабатываются ядовитые токсины.

Чаще всего пострадавший страдает от двух симптомов (отдельно или одновременно) — рвоты и диареи. Болезнь, как правило, проходит в течение нескольких дней, но люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной медицинской помощи. При этом B. cereus не распространена так сильно, как кишечная палочка, сальмонелла и кампилобактер.

Тем не менее, стоит сделать все возможное, чтобы защитить свой организм:

Соблюдайте тепловой баланс еды. Убирайте ее в холодильник после приготовления, а не оставляйте на плите или столе.

Разбейте большую порцию на более мелкие. Так можно заморозить дополнительные порции и не переживать, что все блюдо испортится.

Следуйте правилу двух часов/четырех часов. Если что-то лежало вне холодильника более двух часов, его можно положить обратно. Если оно пролежало дольше, нужно это съесть, а остатки выбросить.

Если сомневаетесь в продукте, не ешьте его вовсе.

Не забывайте об общепринятых принципах пищевой гигиены — чистые руки, чистые тарелки, чистые приборы.

Недавно эксперты перечислили «лидеров» пищевых отравлений.

Олеся Маевская