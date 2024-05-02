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Названы продукты, отказ от которых изменит внешность

В список вошли оливковое масло и орехи.

Источник: Freepik

Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале сообщила, что отказ от определенных продуктов может негативно сказаться на внешности. По словам специалиста, только сбалансированный рацион поможет избежать проблем с кожей, сохранить здоровье и стройность.

В первую очередь, Янг подчеркнула важность употребления белков, особенно в первой половине дня. С них следует начинать прием пищи. Также важно присутствие в рационе правильных жиров. Их можно получить из орехов, семян, оливкового масла и морской рыбы. Отказ от этих продуктов негативно сказывается на внешности человека.

Правильные жиры положительно влияют на стройность, здоровье и красоту, а также поддерживают пищеварение. Помимо прочего, они способствуют более быстрому насыщению.

Не стоит забывать и об углеводах. Правда, они должны быть не быстрыми. Янг рассказала, что любителям хлебобулочных изделий стоит заменить их на термически обработанные овощи и безглютеновые крупы для сохранения здоровья.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, с какими продуктами полезно сочетать шашлык.

Анна Морозова