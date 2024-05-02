Названы продукты, отказ от которых изменит внешность

В первую очередь, Янг подчеркнула важность употребления белков, особенно в первой половине дня. С них следует начинать прием пищи. Также важно присутствие в рационе правильных жиров. Их можно получить из орехов, семян, оливкового масла и морской рыбы. Отказ от этих продуктов негативно сказывается на внешности человека.