Названы продукты, отказ от которых изменит внешность

Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале сообщила, что отказ от определенных продуктов может негативно сказаться на внешности. По словам специалиста, только сбалансированный рацион поможет избежать проблем с кожей, сохранить здоровье и стройность.
В первую очередь, Янг подчеркнула важность употребления белков, особенно в первой половине дня. С них следует начинать прием пищи. Также важно присутствие в рационе правильных жиров. Их можно получить из орехов, семян, оливкового масла и морской рыбы. Отказ от этих продуктов негативно сказывается на внешности человека.
Правильные жиры положительно влияют на стройность, здоровье и красоту, а также поддерживают пищеварение. Помимо прочего, они способствуют более быстрому насыщению.
Не стоит забывать и об углеводах. Правда, они должны быть не быстрыми. Янг рассказала, что любителям хлебобулочных изделий стоит заменить их на термически обработанные овощи и безглютеновые крупы для сохранения здоровья.
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Анна Морозова