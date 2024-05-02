Диетолог рассказала, с какими продуктами полезно сочетать шашлык

Чтобы не навредить здоровью, она рекомендует есть шашлык с гранатовым соусом, ткемали или томатным соусом домашнего приготовления. По ее словам, это позволит ускорить обмен веществ и быстрее переварить даже жирное мясо. Еще одно правило — есть мясо с овощами и зеленью.