Названы финалистки необычного конкурса красоты

Многие боялись и до сих пор боятся, что искусственный интеллект может отобрать у людей работу, заняв их места. И теперь конкурсы красоты тоже находятся в опасности.
Fanvue Miss AI — первый в мире конкурс красоты, в котором участвуют девушки, созданные при помощи нейросети. Более 1500 моделей, внешность которых сгенерировал искусственный интеллект, были представлены создателями со всего мира, но в финал попали только десять.
Три лучшие участницы выиграют в общей сложности призы в размере 20 тысяч долларов, а создатель модели, которая получит титул «мисс Искусственный интеллект», уйдет с пятью тысячами долларов. Но это событие связано не только с денежным вознаграждением.
Победа в первом мире конкурсе красоты для созданных нейросетью женщин-моделей откроет новые возможности в быстрорастущем пространстве искусственного интеллекта.
«Награды выявят создателей, о которых никто из нас не знал, с захватывающей предысторией, а также талантливых людей, стоящих за ними и создающих контент для своих поклонников», — сказал соавтор Fanvue Уилл Монанж.
Искусственный интеллект уже называют новым рубежом в маркетинге и в подобных конкурсах. Дело в том, что сгенерированные модели не требуют высоких затрат на обслуживание, по сравнению с реальными девушками. Также они могут появиться в любом месте и в любое время, то есть увидеть участниц конкурса и победителей могут все желающие.
Конечно, некоторых моделей, созданных ИИ, легко распознать, так как нейросеть еще не совершенна, но она продолжает развиваться с невероятной скоростью.
Несмотря на то, что этот необычный конкурс — огромный шаг в сфере технологий, в Интернете нашлись критики. Дело в том, что некоторые люди обвиняют организаторов мероприятия в ужесточении нереалистичных стандартов красоты, установленных социальными сетями.
Ранее лауреат литературной премии призналась, что она использовала искусственный интеллект при написании романа.
Анна Морозова