Названы финалистки необычного конкурса красоты

Искусственный интеллект уже называют новым рубежом в маркетинге и в подобных конкурсах. Дело в том, что сгенерированные модели не требуют высоких затрат на обслуживание, по сравнению с реальными девушками. Также они могут появиться в любом месте и в любое время, то есть увидеть участниц конкурса и победителей могут все желающие.