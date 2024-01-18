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18:30 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Лауреат литературной премии использовала ИИ при написании романа

Около 5% текста было сгенерировано нейросетью.

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Японская писательница Риэ Кудан призналась, что при работе над романом, за которую автор получила престижную премию, она использовала ChatGPT. Это стало известно в ходе пресс-конференции.

По словам Кудан, в ее книге «Токийская башня сочувствия» 5% предложений написала нейросеть. При это автор отметила, что она вставила текст ИИ без каких-либо изменений. Интересен тот факт, что в самом произведении затрагивается тема искусственного интеллекта: главная героиня недовольна широким распространением ИИ в разных сферах жизни.

Риэ Кудан считает, что использовать ChatGPT при написании произведений не так уж и плохо. Писательница сообщила о намерении прибегать к помощи чат-ботов и генеративного искусственного интеллекта при работе над другими своими книгами. Более того, она уверена, что такие технологии помогают в развитии творчества.

Ранее созданную ИИ песню выдвинули на премию «Грэмми».

Анна Морозова

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