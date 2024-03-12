Названо количество шагов, компенсирующих сидение

В современном мире сидячий образ жизни становится все более распространенным. У него есть множество негативных последствий для здоровья, например, повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.
До сих пор было неясно, могут ли люди с таким образом жизни компенсировать его негативные последствия для здоровья ежедневными шагами. Ученые из Сиднейского университета (Австралия) разобрались в этом вопросе. Об этом пишет ScienceAlert.
В ходе исследования специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья 72 174 добровольцев, собранные за 6,9 лет. Участники носили наручные акселерометры в течение семи дней, чтобы оценить уровень своей физической активности. Так, они отслеживали, какое количество времени проводят в сидячем положении и сколько шагов в день делают.
Среднее время, проведенное без движений, составило 10,6 часа в день. Те, кто превышал этот показатель, считался как человек с «высоким уровнем сидячего образа жизни», а если значение было меньше — с «низким уровнем сидячего образа жизни».
Авторы работы обнаружили, что норма шагов от девяти до десяти тысяч в день оптимальна для компенсации высокого уровня сидячего образа жизни, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и риск смертности на 39%. Также выяснилось, что можно получить 50% пользы от прогулок, если проходить 4−4,5 тысяч шагов в день. Этот показатель не зависел от количества времени, которые участники проводили без физической активности.
Несмотря на то, что сидячий образ жизни можно компенсировать шагами, специалисты рекомендуют до минимума сократить количество часов без движений.
Ранее ученые выяснили, сколько шагов нужно проходить в день, чтобы снизить риск развития деменции.
Анна Морозова