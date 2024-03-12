Названо количество шагов, компенсирующих сидение

Авторы работы обнаружили, что норма шагов от девяти до десяти тысяч в день оптимальна для компенсации высокого уровня сидячего образа жизни, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и риск смертности на 39%. Также выяснилось, что можно получить 50% пользы от прогулок, если проходить 4−4,5 тысяч шагов в день. Этот показатель не зависел от количества времени, которые участники проводили без физической активности.