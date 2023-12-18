«Достижимая цель»: Учёные рассказали, сколько шагов в день спасут вас от деменции

Специалисты просмотрели МРТ головного мозга 10 тысяч человек и заметили, что постоянная физическая активность связана с содержанием серого, белого вещества и гиппокампа. Первое отвечает за обработку информации, второе — соединяет разные участки мозга, а последний важен при формировании воспоминаний.

«Даже умеренный уровень активности, в частности прохождение менее четырёх тысяч шагов в день, оказывает положительное воздействие на здоровье мозга. Это намного меньше, чем рекомендуемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей», — отмечается в работе.