Названо чувство, которое умирающие люди теряют первым

Ученые выяснили, какие чувства пропадают первыми у умирающих людей. Для этого исследователи много лет наблюдали за пациентами хосписа.
Эксперт по паллиативной помощи Стэнфордского университета Джеймс Халленбек сообщил изданию The Mirror, что последние несколько дней перед смертью характеризуются фазой «активное умирание». «На этом этапе потеря чувств и желаний происходит в определенной последовательности», — отметил он.
В своей книге «Перспективы паллиативной помощи», адресованной врачам, эксперт пишет: «Сначала исчезает чувство голода, затем — жажды. После пропадает речь, а за ней — зрение. Последними органами чувств, которые пропадают, обычно являются слух и осязание».
Кроме того, ученые выяснили, почему некоторые люди, находящиеся между жизнью и смертью, видят яркий свет. По словам директора Исследовательского центра черепно-мозговых травм Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвида Ховда, в этот момент мозг начинает жертвовать областями, которые менее важны для выживания. Когда мозг меняется и умирает, различные его доли приходят в возбуждение. «Одной из таких частей является зрительная система — и именно на этом этапе люди начинают видеть свет», — объяснил он The Atlantic.
Отметим, исследователи из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что примерно 10% людей, жизнь которых висела «на волоске», испытывали так называемые околосмертные переживания (или «околосмертный опыт»). Добровольцы рассказали, каким было их состояние, которое они восприняли как предсмертное. 87% опрошенных говорили об искаженном восприятии времени. Еще 65% ощутили исключительную скорость мышления, 63% вспомнили резкое обострение чувств. Не менее 53% указали ощущение нахождения вне своего тела, передает Medicalxpress.
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Айгуль Сабитова