Названо чувство, которое умирающие люди теряют первым

Кроме того, ученые выяснили, почему некоторые люди, находящиеся между жизнью и смертью, видят яркий свет. По словам директора Исследовательского центра черепно-мозговых травм Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвида Ховда, в этот момент мозг начинает жертвовать областями, которые менее важны для выживания. Когда мозг меняется и умирает, различные его доли приходят в возбуждение. «Одной из таких частей является зрительная система — и именно на этом этапе люди начинают видеть свет», — объяснил он The Atlantic.