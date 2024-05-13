Можно ли умереть во сне от храпа?

Если они есть, то влияют на состояние и здоровье сердечно-сосудистой системы, на когнитивное здоровье, могут приводить к развитию определенных психических расстройств, той же депрессии и тех же астенических проявлений. Но умереть невозможно. Во-первых, это невозможно даже физиологически. Ведь задержки дыхания во сне приводят к тому, что волей-неволей нервная система и организм реагируют основным образом выталкиванием человека из сна, все равно он просыпается. Может происходить подергивание как способ разбудить сознание. Наш организм так устроен, что храп, который возникает как у новорожденных, так и у взрослых, доброкачественный — умереть от него нельзя.