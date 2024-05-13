Можно ли умереть во сне от храпа?

Нужно понимать, что собственно от храпа умереть во сне нельзя. Да, есть понятие остановки дыхания во сне, в том числе апноэ. Есть целый класс заболеваний, которые приводят к остановке дыхания во сне — сбои эндокринной системы, активизация нейрдегенративных процессов, хронические проблемы сердца и сосудов. Причем смертельные случаи такого рода нечасты.
Если они есть, то влияют на состояние и здоровье сердечно-сосудистой системы, на когнитивное здоровье, могут приводить к развитию определенных психических расстройств, той же депрессии и тех же астенических проявлений. Но умереть невозможно. Во-первых, это невозможно даже физиологически. Ведь задержки дыхания во сне приводят к тому, что волей-неволей нервная система и организм реагируют основным образом выталкиванием человека из сна, все равно он просыпается. Может происходить подергивание как способ разбудить сознание. Наш организм так устроен, что храп, который возникает как у новорожденных, так и у взрослых, доброкачественный — умереть от него нельзя.
Представить можно только сценарий, когда на спящего храпящего человека воздействуют какие-то внешние факторы, которые будут затруднять дыхание. Например, у человека есть сильный храп, и он при этом принимает какие-то сильнодействующие препараты или алкоголь. И то, причиной летального исхода в таком случае могут стать какие-то изменения сердечно-сосудистой системы на фоне такого воздействия, из-за чего растет риск ночной смертности. Храп также может вызывать гипервентиляцию легких или гиповентиляцию. Но, еще раз подчеркну, от самого храпа скончаться невозможно.