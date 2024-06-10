Названа специя, замедляющая развитие Альцгеймера

Работу ученых в своем Telegram-канале прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова. Она рассказала, что все нейродегенеративные заболевания имеют в своем механизме действия воспалительную реакцию. Чаще всего люди представляют воспаление как температуру, кашель, насморк, конъюнктивит и прочее. Однако оно бывает еще и абактериальным, не вызванным вирусами или бактериями и не имеющим внешних проявлений. Нейродегенеративные заболевания тоже долго себя никак не проявляют.