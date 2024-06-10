Названа специя, замедляющая развитие Альцгеймера

Куркума может ослабить симптомы нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера и Паркинсона) — к такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии в Италии. Их работа опубликована в журнале Foods.
Ученые провели эксперимент с мышами. Исследователи давали животным капсулы, насыщенные наночастицами куркумина (вещество, входящее в состав корня куркумы). Оказалось, что он снижает воспаление, активирует нейрогенез (образование новых клеток головного мозга) и препятствует накоплению неправильно свернутых белков в мозге мышей с болезнью Альцгеймера. Также наночастицы куркумина вместе с рыбьим жиром и сывороточным альбумином смягчают окислительный стресс. Они предотвращают дисфункцию нейронов при болезни Паркинсона.
По словам ученых, куркумин модулирует ряд сигнальных путей, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний. Они полагают, что в дальнейшем его можно будет использовать для создания новых препаратов для терапии таких болезней у людей.
Работу ученых в своем Telegram-канале прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова. Она рассказала, что все нейродегенеративные заболевания имеют в своем механизме действия воспалительную реакцию. Чаще всего люди представляют воспаление как температуру, кашель, насморк, конъюнктивит и прочее. Однако оно бывает еще и абактериальным, не вызванным вирусами или бактериями и не имеющим внешних проявлений. Нейродегенеративные заболевания тоже долго себя никак не проявляют.
«Именно воспаление нарушает органические структуры мозга за счет выработки веществ, которые препятствуют нормальному функционированию клеток, отвечающих за интеллектуальную деятельность», — подчеркнула Павлова.
Что касается куркумы, она обладает выраженным противовоспалительным свойством. И изначально специю использовали в качестве добавки не только для вкуса и цвета, но и как антисептик, уничтожающий бактерии в пище. Сейчас люди часто потребляют куркуму или куркумин в виде БАДов из-за противовоспалительного свойства, поэтому логично, что ученые подтвердили влияние куркумы на нейродегенерацию, резюмировала эндокринолог.
Кстати, эта добавка защищает не только от нейродегенеративных заболеваний. Ранее исследователи выяснили, что куркума снижает активность хеликобактера.
Айгуль Сабитова