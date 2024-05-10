Куркумой его. Диетолог пояснила, какая еда снизит активность хеликобактера

Качество и режим питания играют существенную роль в профилактике и лечении заболеваний, связанных с патологией желудочно—кишечного тракта. Можно ли с помощью правильных продуктов обуздать активность хеликобактера? Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Анастасия Ефимова.
Рацион с высоким содержанием натрия, красного и переработанного мяса, добавленных сахаров, а также маринованных, рафинированных, ультрапереработанных и копченных продуктов, а также алкоголя, наоборот, повышает риск инфицирования хеликобактером.
Антихеликобактерным действием славятся многие биологически активные соединения (полифенолы, флавоноиды и полисахариды), которые могут взаимодействовать с клетками слизистого барьера.
Например, куркума — приправа-антибиотик. Ее корень богат биоактивными веществами полифенолами. Куркумин ослабляет клеточную мембрану бактерий и облегчает проникновение лекарства внутрь их клеток. Антибиотики куркумином не заменишь, но при её употреблении отмечается снижение выраженности симптомов.
Зеленый чай также обладает антихеликобактерным действием. Он богат антиоксидантами — катехинами. Катехины имеют антибактериальную активность, благодаря чему может снижаться количество бактерий и интенсивность воспаления.
Недавно был изучен богатый флавоноидами экстракт лакрицы для определения его влияния на H. pylori. Глабридин — основной флавоноид, присутствующий в экстракте, обладал более сильной активностью против h.pylori. Результаты исследований показали, что лакрица может снижать способность h.pylori колонизировать слизистую желудка, но для того, чтобы доказать это, необходимы полноценные клинические исследования.
Также полезно включаться в рацион ферментируемые продукты (например, кефир), богатые пробиотиками. Они могут благоприятно влиять на гастрит, вызванный h. pylori, и уменьшать колонизацию бактерий. Более того, длительный прием ферментируемых продуктов может быть полезным для снижения риска осложнений, связанных с h.pylori.
Перечисленные продукты можно использовать в качестве профилактики или как помощь при основном лечении h.pylori-инфекции, но не в качестве основного лечения (монотерапии).