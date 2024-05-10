Куркумой его. Диетолог пояснила, какая еда снизит активность хеликобактера

Недавно был изучен богатый флавоноидами экстракт лакрицы для определения его влияния на H. pylori. Глабридин — основной флавоноид, присутствующий в экстракте, обладал более сильной активностью против h.pylori. Результаты исследований показали, что лакрица может снижать способность h.pylori колонизировать слизистую желудка, но для того, чтобы доказать это, необходимы полноценные клинические исследования.