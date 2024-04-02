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Названа самая большая в мире пиявка

Она может вырасти до 46 сантиметров.

Источник: Wikimedia Commons

Пиявки водятся во влажных районах по всему земному шару. И хотя большинство из них по размеру не превосходят указательный палец, некоторые могут вырасти гораздо длиннее.

Haementeria ghilianii, или амазонская гигантская пиявка, — довольно крупная пиявка, достигающая 46 сантиметров в длину. Ее можно встретить только во Французской Гайане и в некоторых близлежащих районах Бразилии, но шанс ее увидеть очень мал.

Поистине огромные размеры имеют лишь некоторые особи Haementeria ghilianii, в то время как размер большинства составляет от 30 до 35 сантиметров.

Природа не перестает удивлять не только большими, но и маленькими размерами. Так, лягушка из Бразилии претендует на звание самого крошечного существа на планете.

Анна Морозова