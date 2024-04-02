Названа самая большая в мире пиявка

Haementeria ghilianii, или амазонская гигантская пиявка, — довольно крупная пиявка, достигающая 46 сантиметров в длину. Ее можно встретить только во Французской Гайане и в некоторых близлежащих районах Бразилии, но шанс ее увидеть очень мал.