Лягушка из Бразилии претендует на звание самого мелкого позвоночного Земли

Крошечная бразильская лягушка, статья о которой появилась в научном журнале Zoologica Scripta в феврале, может получить титул самого маленького позвоночного нашей планеты.
Блошиная лягушка Brachycephalus pulex была впервые описана зоологами еще в 2011 году. Вскоре после этого Мирко Соле из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии задался вопросом, может ли этот вид быть самой маленькой из когда-либо обнаруженных амфибий. Но в единственном известном месте обитания лягушек — на двух лесистых вершинах холмов в южной части штата Баия, Бразилия — собрали только несколько экземпляров. И чтобы удостовериться, что это взрослые особи, зоологам нужно было взглянуть на их репродуктивные железы.
В ходе новой экспедиции Соле и его коллеги измерили длину тела 46 лягушек, подтвердив зрелость особей и их пол, а также проверив наличие голосовых щелей в горле, которые бывают только у самцов.
«Это абсолютно ясно, — уверен Марк Шерц из Датского музея естественной истории в Копенгагене. — Это действительно потенциально самые маленькие из ныне живущих лягушек в мире, что удивительно».
Удивляет ученых не только средний размер бразильских амфибий, но и то, насколько они малы по сравнению с другими «мини-лягушками», что иллюстрирует самый маленький экземпляр из свежего исследования размером 6,45 миллиметра. Это на треть меньше, чем у любого взрослого самца подобных видов.
При таких малых масштабах у амфибий развиваются странные анатомические особенности, такие, как отсутствие пальцев на ногах или настолько недоразвитые уши, что самки не могут слышать «вокал» своих поклонников. Забавно, что некоторые виды с трудом выполняют прыжок — главное действие, с которым у нас ассоциируется лягушка, и всё потому, что их органы равновесия совсем крошечные.
Но и это не предел. Мирко Соле допускает, что где-нибудь в непроходимых джунглях Амазонии могут скрываться от нас еще более мелкие позвоночные. Может быть, их откроют во время экспедиции в труднодоступные районы Перу, которая должна поставить точку в вопросе о том, какая же река самая длинная на Земле.