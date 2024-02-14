Лягушка из Бразилии претендует на звание самого мелкого позвоночного Земли

Блошиная лягушка Brachycephalus pulex была впервые описана зоологами еще в 2011 году. Вскоре после этого Мирко Соле из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии задался вопросом, может ли этот вид быть самой маленькой из когда-либо обнаруженных амфибий. Но в единственном известном месте обитания лягушек — на двух лесистых вершинах холмов в южной части штата Баия, Бразилия — собрали только несколько экземпляров. И чтобы удостовериться, что это взрослые особи, зоологам нужно было взглянуть на их репродуктивные железы.