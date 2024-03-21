Названа эмоция, которая влияет на решение женщин

Проанализировав результаты опроса, авторы выяснили, что страх может быть причиной гендерных различий во время принятия решений, связанных с временны́ми условиями. По словам специалистов, это может быть связано с эволюцией, которая привела к тому, что женщины предпочитают немедленные, но более безопасные награды, избегая будущих неопределенностей. Согласно второй теории, такое поведение также может коррелировать с разными регулированием эмоций во время стрессовых ситуаций.