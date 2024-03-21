Названа эмоция, которая влияет на решение женщин

До сих пор до конца не изучено, как люди принимают решения. Особенно это касается случаев, когда выбор стоит между получением незначительной мгновенной выгоды и крупным бонусом в будущем. Желание немедленного вознаграждения называется «отсроченным дисконтированием». Это явление широко распространено, однако причины такого поведения неясны.
Ученые из Падуанского университета (Италия) провели эксперимент, чтобы выяснить, от каких факторов зависит решение, связанное со временем, у мужчин и женщин. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.
В исследовании участвовало 308 человек от 18 до 76 лет. 63% респондентов составляли женщины, 37% — мужчины. Всех испытуемых случайным образом разделили на три группы и дали посмотреть двухминутные видеоролики с разной эмоциональной окраской:
- связанные с радостью и умиротворением, например, оптимистичные документальные клипы о лесах, птицах и водопадах;
- нейтральные (документальный ролик про город);
- вызывающие негативные эмоции видео, в том числе страх и отвращение (сцены из фильмов ужасов).
После просмотра видео специалисты поставили участников перед выбором: получить 20 тысяч евро сейчас или 40 тысяч евро через три года.
Женщины, которые просматривали сцены, вызывающие страх, гораздо чаще принимали решение в пользу «отсроченного дисконтирования», чем мужчины из той же группы. Существенных гендерных различий среди тех, кто посмотрел «нейтральные» или «позитивные» видео, исследователи не выявили. При этом у участников мужского пола не была выявлена связь между эмоциями и принятым решением.
Проанализировав результаты опроса, авторы выяснили, что страх может быть причиной гендерных различий во время принятия решений, связанных с временны́ми условиями. По словам специалистов, это может быть связано с эволюцией, которая привела к тому, что женщины предпочитают немедленные, но более безопасные награды, избегая будущих неопределенностей. Согласно второй теории, такое поведение также может коррелировать с разными регулированием эмоций во время стрессовых ситуаций.
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Анна Морозова.