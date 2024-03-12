Назван трюк, который продлит срок хранения хлеба

Хлеб для многих является обязательным продуктом во время любого приема пищи, но даже его самый заядлый любитель может упустить момент порчи. Эксперт по потребительским товарам Элис Бир в статье для The Mirror поделилась, как сохранить свежесть любимых хлебобулочных изделий максимально долго.