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Назван трюк, который продлит срок хранения хлеба

Многие средства хороши, но этот — максимально простой и практичный.
Источник: РИА "Новости"

Хлеб для многих является обязательным продуктом во время любого приема пищи, но даже его самый заядлый любитель может упустить момент порчи. Эксперт по потребительским товарам Элис Бир в статье для The Mirror поделилась, как сохранить свежесть любимых хлебобулочных изделий максимально долго.

Так традиционная металлическая хлебница — худшее место для хранения хлеба. Наилучшие альтернативы — ткань и полиэтиленовая пленка.

Однако недавние исследования показали, что хранящийся в таком состоянии хлеб на четвертый день начинает черстветь. Холодильник — тоже не самое лучшее решение.

Холод кристаллизует молекулы крахмала и при разморозке продукт теряет форму. Элис заключает, что заворачивание хлеба в ткань подходит лучше всего, позволяя ему дышать и не превращая в сухарь.

К слову, даже ученые знают, как полезен этот продукт. Недавно врач рассказала, почему не стоит отказываться от хлеба.

Олеся Маевская