Назван трюк, который продлит срок хранения хлеба

Хлеб для многих является обязательным продуктом во время любого приема пищи, но даже его самый заядлый любитель может упустить момент порчи. Эксперт по потребительским товарам Элис Бир в статье для The Mirror поделилась, как сохранить свежесть любимых хлебобулочных изделий максимально долго.
Так традиционная металлическая хлебница — худшее место для хранения хлеба. Наилучшие альтернативы — ткань и полиэтиленовая пленка.
Однако недавние исследования показали, что хранящийся в таком состоянии хлеб на четвертый день начинает черстветь. Холодильник — тоже не самое лучшее решение.
Холод кристаллизует молекулы крахмала и при разморозке продукт теряет форму. Элис заключает, что заворачивание хлеба в ткань подходит лучше всего, позволяя ему дышать и не превращая в сухарь.
К слову, даже ученые знают, как полезен этот продукт. Недавно врач рассказала, почему не стоит отказываться от хлеба.
Олеся Маевская