5 кусочков в день. Врач рассказала, почему не стоит отказываться от хлеба

Это возможно, если увлекаться белым хлебом и булочками. Во-первых, за счёт большей калорийности. В ржаном хлебе около 200 ккал в 100 г, что на 40−60 ккал меньше, чем в 100 г пшеничного. Во-вторых, белый хлеб косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Когда вы едите белый хлеб, происходит быстрый выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы снова чувствуете голод.