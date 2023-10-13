Назван самый толстый медведь 2023 года

«Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week) — традиционный фестиваль, который проводят в Национальном парке Катмай на Аляске перед началом зимней спячки животных. Он зародился в 2014 году и в тот год длился всего один день.

С тех пор посетители в течение недели определяют, кто из обитателей национального парка Катмай отъелся к холодам лучше всего. В этом году в конкурсе участвовало 12 медведей.

Абсолютным победителем стала самка 128 Grazer, передает UPI. Она набрала рекордные 108 321 голосов. Служба национальных парков отметила в своих социальных сетях «мастерство и выносливость» лауреата конкурса 2023 года, с которым он набирал вес к зимней спячке.

Крупную маму-медведицу впервые завезли на реку Брукс еще детенышем в 2005 году. С тех пор 128 Grazer заслужила репутацию одного из лучших косолапых рыболовов Катмая.

Недавно в фотоловушку приморского нацпарка попали «почесушки Балу».

Олеся Маевская