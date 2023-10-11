В фотоловушку приморского нацпарка попали «почесушки Балу»
Так животное избавляется от паразитов.
Так животное избавляется от паразитов.
Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» бьюти-процедурами бурого медведя. На видео животное трется о дерево.
Как пишут сотрудники парка, таким образом он отпугивает паразитов запахом смолы. А заодно обозначает границы своей территории.
Также в группе отметили, что 10 октября — день шуршания листьев. И после своих почесушек бурый «Балу» отметил его так, как подобает.
Недавно «улыбка» дальневосточного леопарда попала на фото. Причина такой реакции осталась за кадром.
Олеся Маевская