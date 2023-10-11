16:46 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В фотоловушку приморского нацпарка попали «почесушки Балу»

Так животное избавляется от паразитов.

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Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» бьюти-процедурами бурого медведя. На видео животное трется о дерево.

Как пишут сотрудники парка, таким образом он отпугивает паразитов запахом смолы. А заодно обозначает границы своей территории.

Также в группе отметили, что 10 октября — день шуршания листьев. И после своих почесушек бурый «Балу» отметил его так, как подобает.

Недавно «улыбка» дальневосточного леопарда попала на фото. Причина такой реакции осталась за кадром.

Олеся Маевская

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