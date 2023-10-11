В фотоловушку приморского нацпарка попали «почесушки Балу»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259464&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» бьюти-процедурами бурого медведя. На видео животное трется о дерево.

Как пишут сотрудники парка, таким образом он отпугивает паразитов запахом смолы. А заодно обозначает границы своей территории.

Также в группе отметили, что 10 октября — день шуршания листьев. И после своих почесушек бурый «Балу» отметил его так, как подобает.

Недавно «улыбка» дальневосточного леопарда попала на фото. Причина такой реакции осталась за кадром.