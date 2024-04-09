Ученые назвали график работы с наименьшим риском для здоровья

Точные причины такой связи в рамках исследования выявить не удалось. Однако Вэнь-Юи Хан предположил, что дело может быть в принадлежности рабочих мест с ненормированной рабочей неделей к определенным секторам экономики. Как правило, такие должности находятся в самом низу сферы услуг — наиболее незащищенные финансово и нестабильные позиции с минимальной оплатой. Подобный труд часто связан со стрессом, который приводит к постоянной нервной напряженности, а из-за нехватки денег у людей нет возможности ухаживать за своим здоровьем.