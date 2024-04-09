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Ученые назвали график работы с наименьшим риском для здоровья

Для этого понадобилось 30 лет наблюдений.

Источник: Freepik

Вэнь-Юи Хан, профессор Серебряной школы социальной работы Нью-Йоркского университета, опубликовал в журнале PLOS One научную статью, согласно которой пятидневная рабочая неделя с фиксированным графиком является наилучшим вариантом с точки зрения человеческого здоровья.

В основу исследования легли данные Национального долговременного опроса молодежи, стартовавшего в 1979 году. Участниками стали жители США, родившиеся между 1957 и 1964 годами, то есть на момент начала работы их возраст составлял от 14 до 22 лет.

С начала исследования респонденты проходили анкетирование, отвечая на вопросы, связанные с трудовой деятельностью, социальным положением, образованием, физическим и психическим здоровьем. Вэнь-Юи Хан проанализировал данные 7336 участников работы, жизненный и трудовой путь которых прослеживался с 22 до 49 лет.

Всего профессор выделил пять основных паттернов, характерных для трудовой деятельности:

  • 10% участников в основном не работали;

  • 26% постоянно работали с фиксированным графиком;

  • 35% в основном работали с фиксированным графиком, но иногда он был нестабильным;

  • 12% начинали трудовой путь с фиксированным графиком, но позднее перешли в основном на нестабильное рабочее расписание;

  • 17% начинали трудовой путь с фиксированным графиком, но позднее полностью перешли на ненормированный график.

При помощи статистических методов паттерны были сопоставлены с тем, как респонденты чувствовали себя к 50 годам. Оказалось, что те, кто работал пять дней в неделю и имел фиксированный график, меньше всего жаловались на здоровье в старшем возрасте.

Нерегулярные смены и периодические переработки негативно сказывались на здоровье. Так, люди, которые в молодости устраивались на работу с фиксированным графиком, а позже переходили на ненормированный, к 60 годам имели хронические заболевания и депрессию.

Точные причины такой связи в рамках исследования выявить не удалось. Однако Вэнь-Юи Хан предположил, что дело может быть в принадлежности рабочих мест с ненормированной рабочей неделей к определенным секторам экономики. Как правило, такие должности находятся в самом низу сферы услуг — наиболее незащищенные финансово и нестабильные позиции с минимальной оплатой. Подобный труд часто связан со стрессом, который приводит к постоянной нервной напряженности, а из-за нехватки денег у людей нет возможности ухаживать за своим здоровьем.

Ранее ученые выяснили, что долгий путь на работу влияет на психику.

Анна Морозова