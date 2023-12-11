Исследование: долгий путь на работу влияет на психику

Ученые из Южной Кореи выявили связь между длительностью поездок на работу и выраженностью симптомов депрессии. В основу работы, опубликованной в журнале Journal of Transport & Health, легли данные общенационального репрезентативного опроса The Korean Working Condition Survey (KWCS). Он проходил в Корее в 2017 году с участием более 50 тысяч человек.

Авторы исследования составили выборку, в которую включили 23 415 наемных сотрудников от 20 до 59 лет, которые регулярно ездили на работу. Ученые также проанализировали такие факторы, как пол, возраст, уровень образования и доходов, семейное положение, наличие детей, продолжительность рабочей недели и график работы.

В среднем дорога на работу у участников опроса занимала 47 минут в день или около четырех часов в неделю. Наличие депрессии оценивали по ответам в тесте «Индекс хорошего самочувствия» (WHO-5 Well-Being Index), составленном Всемирной организацией здравоохранения. Вывод о депрессивных симптомах делали, если человек набирал менее 13 баллов за пять вопросов, каждый из которых оценивался по пятибалльной шкале.

Опросник выявил признаки депрессии у 25% респондентов. При этом те участники, у которых дорога на работу занимала больше часа, испытывали соответствующие симптомы на 16% чаще. Поскольку исследование было перекрестным, выявить причинно-следственную связь такого эффекта не удалось.

Тем не менее выяснилось, что у мужчин самая сильная корреляция между продолжительностью дороги на работу и ухудшением психического самочувствия наблюдалась у неженатых, бездетных и работавших более 52 часов в неделю. Среди женщин длительность поездок сильнее ассоциировалась с депрессивными симптомами у сотрудниц с низкими доходами, посменным графиком работы и наличием двух или более детей.

Недавно ученые выяснили, что пассивный образ жизни серьезно увеличивает риск депрессии.

Олеся Маевская