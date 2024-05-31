Найдены зоны мозга, отвечающие за заикание

Ученые из Финляндии, Новой Зеландии, США и Канады определили мозговые структуры (сеть регионов головного мозга), связанные с развитием заикания. Их статья опубликована в журнале Brain.
Исследователи проанализировали сообщения о случаях заикания, возникшего после инсульта или кровоизлияния в ткани головного мозга, произошедшего по другим причинам (например, травмы). Первые данные собрали по литературным данным с помощью поиска в PubMed. Ученые отобрали 20 случаев возникновения заикания (возраст пациентов варьировался от 16 до 70 лет), в контрольную группу включили 169 человек с типичными поражениями мозга при инсульте (27−92 года). Во второй — было 20 пациентов с заиканием, развившимся после инсульта (45−87 лет); в контрольную группу вошли 17 пациентов после инсульта, но без заикания (50−83 года). В третью группу включили 20 человек с заиканием, не имевших других речевых, языковых или неврологических проблем (18−43 года).
Выяснилось, что поражения, вызвавшие недуг, хоть и находились в разных участках мозга, все были связаны с мозговой сетью, окружающей скорлупу (ядро, что находится в основании переднего мозга), входящую в состав базальных ядер (то есть скоплений серого вещества, расположенных в белом веществе головного мозга).
Ученые полагают, что к заиканию, которое возникло в процессе развития, приводит нарушение синхронизации сетевых структур мозга. Это объясняет, почему симптомы недуга смягчаются при пении и ритмичной речи.
Исследование дает надежду на разработку нейромодуляционной терапии заикания (лечение через стимуляцию определенных структур головного, спинного мозга и нервов с помощью слабых импульсов электрического воздействия).
Таким образом, скорлупа задействована в регуляции двигательной функции, миндалевидное тело — в регуляции эмоций, а ограда выступает в качестве узла для передачи информации между мозговыми сетями.
Ранее искусственный интеллект восстановил речь человека после инсульта.
Айгуль Сабитова