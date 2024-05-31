Найдены зоны мозга, отвечающие за заикание

Исследователи проанализировали сообщения о случаях заикания, возникшего после инсульта или кровоизлияния в ткани головного мозга, произошедшего по другим причинам (например, травмы). Первые данные собрали по литературным данным с помощью поиска в PubMed. Ученые отобрали 20 случаев возникновения заикания (возраст пациентов варьировался от 16 до 70 лет), в контрольную группу включили 169 человек с типичными поражениями мозга при инсульте (27−92 года). Во второй — было 20 пациентов с заиканием, развившимся после инсульта (45−87 лет); в контрольную группу вошли 17 пациентов после инсульта, но без заикания (50−83 года). В третью группу включили 20 человек с заиканием, не имевших других речевых, языковых или неврологических проблем (18−43 года).