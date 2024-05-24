Искусственный интеллект восстановил речь человека после инсульта

Эксперты имплантировали мозговой компьютерный интерфейс в череп носителя испанского языка и применили методы ИИ. Мужчина практически перестал говорить после инсульта, который он перенес в 20 лет. Через несколько лет он научился читать и преобразовывать слова в своих мыслях на английский язык. В эксперименте калифорнийских исследователей на поверхность части его мозга, ответственной за обработку языка, наложили решетку электродов. Следующие три года пациенту показывали слова на экране компьютера, после чего его просили повторять их в своем уме. Пока он это делал, зонд считывал мозговые волны мужчины и пытался преобразовать их в прочитанное слово. При этом ему показывали и испанские, и английские слова. LLM (языковая модель из нейронной сети) помогала в дешифровке и уменьшала количество ошибок.