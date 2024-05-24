Искусственный интеллект восстановил речь человека после инсульта

Нейрохирурги и специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) из Университета Калифорнии добились успеха в восстановлении речи пациента после инсульта. Их исследование опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering.
Эксперты имплантировали мозговой компьютерный интерфейс в череп носителя испанского языка и применили методы ИИ. Мужчина практически перестал говорить после инсульта, который он перенес в 20 лет. Через несколько лет он научился читать и преобразовывать слова в своих мыслях на английский язык. В эксперименте калифорнийских исследователей на поверхность части его мозга, ответственной за обработку языка, наложили решетку электродов. Следующие три года пациенту показывали слова на экране компьютера, после чего его просили повторять их в своем уме. Пока он это делал, зонд считывал мозговые волны мужчины и пытался преобразовать их в прочитанное слово. При этом ему показывали и испанские, и английские слова. LLM (языковая модель из нейронной сети) помогала в дешифровке и уменьшала количество ошибок.
Система продемонстрировала точность 88% в определении, когда пациент говорил на испанском языке, по сравнению с английским, и 75% в расшифровке слов в целом. Этого хватило для бесед мужчины с учеными.
Уточняется, что предыдущие исследования показали возможность имплантировать зонд на поверхность мозга для считывания мозговых волн и затем применять методы обучения для преобразования некоторых из этих волн в слова. В новой работе группа ученых пошла дальше, добавив второй язык.
Ранее эксперты рассказали, какое питание повышает риск инсульта.
Айгуль Сабитова