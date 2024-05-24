Ученые доказали связь фастфуда с риском инсульта и потери памяти

Люди, которые едят фастфуд и другие ультраобработанные продукты, имеют повышенный риск инсульта и когнитивных нарушений. Это выяснили исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в США (Massachusetts General Hospital, MGH). Результаты исследования представлены на сайте клиники, а научная публикация размещена в медицинском журнале Американской академии неврологии Neurology.
Как поясняется, пищевые товары, подвергшиеся глубокой переработке, в последние десятилетия стали повсеместными в магазинах повседневного спроса. Это еда, в которую добавлены жиры, крахмалы, сахара, соли и гидрогенизированные масла для улучшения вкуса, аромата и увеличения срока хранения.
К ультраобработанным продуктам относятся:
- сладкие газированные напитки;
- сухие завтраки;
- чипсы и сухарики;
- мороженое и шоколад;
- фастфуд — наггетсы, хот-доги и картошка фри;
- колбасные изделия.
Одновременно с ростом этого пищевого рынка растет и количество клинических данных, связывающих ультраобработанные продукты с неблагоприятными состояниями здоровья: сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и диабетом.
Результаты, полученные учеными из Массачусетса, основаны на анализе примерно десятилетних данных состояния здоровья 30 тыс. взрослых людей, которых на протяжении этого времени обследовали. Участники заполняли анкеты о том, что они ели и пили. Исследователи тщательно изучили их рацион и разделили его на четыре группы: от наименее обработанных продуктов до наиболее обработанных. Участники с неполными или недостоверными данными о питании были исключены.
Из общего числа 14 175 добровольцев обследовали на предмет снижения когнитивных функций и у 20 243 человек оценили риск инсульта на старте исследования. Обе группы не имели в анамнезе подобных проблем со здоровьем. Обнаружилось, что увеличение потребления ультраобработанной еды на 9% повысило риск инсульта и на 12% ускорило снижение когнитивных функций. К концу исследования у 768 человек были диагностированы когнитивные нарушения, а у 1108 человек случился инсульт.
Когнитивные нарушения — нарушения работы функций головного мозга, с помощью которых человек рационально воспринимает мир и себя в нем, мыслительно обрабатывает информацию. Последствиями становятся ухудшение памяти, снижение интеллектуальной работоспособности.
Хорошей новостью стало то, что даже скромное сокращение потребления таких продуктов оказывается благотворным для здоровья мозга, снижаются и риски серьезных неврологических последствий. Поэтому важно обращать внимание не только на то, какие продукты попадают в рацион, но как эти продукты обрабатывались в процессе производства, подчеркнули авторы работы.
Примечательно: ультраобработанные продукты не имеют четкой маркировки. Лучший способ определить их — посмотреть на состав. Если в нем есть эмульгаторы, загустители, белковые изоляты и другие промышленно звучащие вещества, то таких продуктов лучше избегать.
Еще одно недавнее исследование, проведенное Центром мозга, биологии и поведения Университета Небраски-Линкольна и Университетом Иллинойса в Урбана-Шампейн (США), доказало способность средиземноморской диеты замедлять старение мозга. Этот тип питания включает овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. В рационе много растительной пищи, нежирной рыбы и морепродуктов.