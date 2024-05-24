Ученые доказали связь фастфуда с риском инсульта и потери памяти

Результаты, полученные учеными из Массачусетса, основаны на анализе примерно десятилетних данных состояния здоровья 30 тыс. взрослых людей, которых на протяжении этого времени обследовали. Участники заполняли анкеты о том, что они ели и пили. Исследователи тщательно изучили их рацион и разделили его на четыре группы: от наименее обработанных продуктов до наиболее обработанных. Участники с неполными или недостоверными данными о питании были исключены.