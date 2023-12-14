Найдено расстройство, приводящее к накоплению ненужных вещей

Синдром Плюшкина (патологическое накопительство) — это расстройство психики, при котором человек накапливает ненужные вещи, которые со временем мешают использовать помещения по прямому назначению. Со временем дом превращается в «лабиринт». Как выяснили ученые из Центра исследования мозга во Флоренции (Италия), патологическое накопительство связано с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Исследование опубликовано в Journal of Psychiatric Research.

В ходе работы ученые собрали данные 157 взрослых добровольцев, у 57 из которых был диагностирован СДВГ (синдром характеризуется неуправляемостью поведения, трудностями с поддержанием концентрации внимания), а у 50 — ОКР (обсессивно-компульсивный синдром, который характеризуется возникновением навязчивых мыслей и вызываемым ими страхом). Остальные 50 человек были психически здоровы. Все участники эксперимента заполнили специализированные опросные листы для оценки синдрома накопительства.

Результаты показали, что у взрослых с СДВГ чаще всего (32,1% от всех участников) встречается патологическое накопительство, которое является сопутствующим заболеванием. Этот показатель на 26% выше, чем у людей с ОКР и на 28% больше, чем у испытуемых со здоровой психикой.

Исследователи также отметили, что люди с СДВГ и сопутствующей патологией являются более импульсивными, чем те, кто страдает ОКР.

Ранее ученые выявили ген, отвечающий за наследственность СДВГ.

Анна Морозова.