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Найдена причина привкуса гвоздики в апельсиновом соке

Все дело в пахучем компоненте, который ранее не находили в напитке.
Источник: РИА "Новости"

Производители апельсинового сока часто сталкиваются с назойливым горьковатым гвоздичным привкусом в конечном продукте. До сих пор «виновником» считался 4-винилгуаякол, который часто встречается в пакетированных цитрусовых напитках, хранящихся в течение длительного времени. Но его концентрация оказалась не такой высокой, чтобы ощутить неприятный вкус.

Ученые из Института Лейбница (Германия) выяснили, что дело в другом веществе, ранее не выявленном в пакетированных апельсиновых соках. Об этом пишет сетевое издание AgroXXI.

Используя передовые технологии, специалисты выяснили, что неприятный привкус появляется из-за вещества 5-винилгуаякола, который превосходит 4-винилгуаякол по силе воздействия на некоторые соки. Соединение образуется во время пастеризации. В этом процессе натуральный компонент апельсинового сока гесперидин при нагревании вступает в реакцию с надуксусной кислотой, которая иногда используется в качестве чистящего средства в промышленности.

Таким образом появляется 5-винилгуаякол. То есть помимо самого вещества виной неприятного вкуса может быть неполное ополаскивание емкостей после их очистки.

Основываясь на результатах исследования, ученые рекомендуют компаниям, занимающимся производством апельсинового сока, не использовать надуксусную кислоту в качестве чистящего средства.

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Анна Морозова