Найдена причина привкуса гвоздики в апельсиновом соке

Производители апельсинового сока часто сталкиваются с назойливым горьковатым гвоздичным привкусом в конечном продукте. До сих пор «виновником» считался 4-винилгуаякол, который часто встречается в пакетированных цитрусовых напитках, хранящихся в течение длительного времени. Но его концентрация оказалась не такой высокой, чтобы ощутить неприятный вкус.