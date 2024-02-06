Пищепром на кухне. Зачем используют глутамат натрия в домашней готовке?

А их импорт из южных стран сначала оказался двигателем торговли и географических открытий, а потом привел к рождению науки и капитализма. Кто знает, может быть, не отказавшись от гарума, мы до сих пор думали бы, что Земля плоская, и ели бы все, что шевелится. Ведь есть насекомых, грызунов, панголинов, летучих мышей и прочих странных тварей можно лишь изрядно сдобрив их глутаматом. Без него хороши только нормальные мясо, птица и рыба. Если качество их низкое, то проглотить их можно тоже только с добавкой глутамата (привет пищепрому). Точно также, мало съедобна и соя. Поэтому почти все блюда с ней требуют этой пищевой добавки.