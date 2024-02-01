Найдена экзопланета, на которой год длится 13 часов

Экзопланета, названная Wolf 327 b, имеет радиус 1,24 радиуса Земли, а его масса равна 2,53 массы нашей планеты. Ее обнаружил спутник TESS. Планета вращается вокруг своей родительской звезды, карлика Вольфа 327, каждые 13,7 часа на расстоянии около 0,01 астрономической единицы от нее.