Найдена экзопланета, на которой год длится 13 часов

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету Wolf 327 b со сверхкоротким периодом вращения вокруг родительской звезды. Ее оборот занимает всего 13,7 часа. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.
Экзопланета, названная Wolf 327 b, имеет радиус 1,24 радиуса Земли, а его масса равна 2,53 массы нашей планеты. Ее обнаружил спутник TESS. Планета вращается вокруг своей родительской звезды, карлика Вольфа 327, каждые 13,7 часа на расстоянии около 0,01 астрономической единицы от нее.
Wolf 327 b классифицировали как сверхкороткопериодическую суперземлю. Внешне она представляет собой каменистую планету с внутренним составом, подобным Меркурию.
Предполагается, что экзопланета имеет прочное железное ядро, окруженное небольшим слоем мантии, и обладает тонкой водородно-гелиевой атмосферой. Сама звезда достигает возраста 4,1 миллиарда лет и расположена в 93 световых годах от Земли.
Недавно международная группа астрономов выявила признаки, по которым можно определить наличие жидкой воды на экзопланете.
Олеся Маевская