Определены признаки существования воды и жизни на экзопланетах
Международная группа астрономов выявила признаки, по которым можно определить наличие жидкой воды на экзопланете.
Международная группа астрономов выявила признаки, по которым можно определить наличие жидкой воды на экзопланете.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Ученые предполагают, что, если в атмосфере землеподобной планеты значительно меньше углекислого газа по сравнению с другими планетами в той же системе, это может быть признаком наличия жидкой воды на поверхности этой планеты. Например, в Солнечной системе атмосфера Земли содержит меньше углекислого газа по сравнению с атмосферами Венеры и Марса за счет круговорота воды, удаляющего из газовой оболочки большое количество углерода.
За сотни миллионов лет океаны Земли поглотили огромное количество углекислого газа, почти равное тому, которое сохраняется в атмосфере Венеры сегодня. Этот эффект планетарного масштаба привел к тому, что Земля стала пригодной для существования живых организмов.
Кроме того, авторы отметили, что еще одним признаком возможной обитаемости планеты является наличие озона. На Земле растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, который вступает в фотохимическую реакцию в стратосфере и превращается в озон. Озон легче обнаружить при наблюдении за экзопланетами, чем сам кислород.
По оценкам команды, космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сможет измерять углекислый газ и, возможно, озон в близлежащих многопланетных системах, таких как TRAPPIST-1 — система из семи планет в 40 световых годах от Земли.