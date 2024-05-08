Найден новый способ определить возраст человека

Оказалось, что миллениалы (люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год) чаще всего печатают двумя большими пальцами и применяют функцию свайпа одной рукой. А представители поколения Z (родившиеся с 1997 по 2012 год) делают точно так же, но, но гораздо быстрее.