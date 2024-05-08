Найден новый способ определить возраст человека

TikTok-блогер Тайлер Морган поделился интересным наблюдением за своими коллегами и друзьями разных возрастов. Оказалось, что-то, как человек набирает текст на телефоне, говорит об их возрасте. Об этом пишет Daily Mail.
Оказалось, что миллениалы (люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год) чаще всего печатают двумя большими пальцами и применяют функцию свайпа одной рукой. А представители поколения Z (родившиеся с 1997 по 2012 год) делают точно так же, но, но гораздо быстрее.
Люди, относящиеся к поколению X (1964−1984 годов рождения) и бумеры (1940−1960 годы рождения) склонны использовать для печатания один палец, к определенному возрасту к нему добавляется указательный.
Люди старше 65 лет часто держат телефон одной рукой, а печатают указательным пальцем второй.
Также блогер упомянул наименее популярный способ печати — с горизонтально повернутым гаджетом. По словам Моргана, он не знает, как люди это делают, что его это сильно впечатляет.
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Анна Морозова