Исследование: люди по-разному понимают эмодзи

Эмодзи могут интерпретироваться людьми по-разному, несмотря на общепринятое обозначение самих смайликов. К таким выводам пришли ученые из Великобритании, проведя исследование с участием 523 человек. Работа опубликована в журнале PloS One.
Ученые для исследования набрали группу людей, состоящую из 253 взрослых жителей Китая и 270 британцев в возрасте от 18 до 84 лет. Добровольцам предоставили набор из 24 эмодзи, обозначающих шесть основных эмоциональных состояний: счастье, отвращение, страх, печаль, удивление и гнев. Каждый из смайликов был представлен четыре раза в разных формах, которые зависели от операционных систем электронных устройств.
Исследователи оценивали, насколько часто интерпретации участников сходились с эмоциями, которые обозначают эмодзи. Специалисты обнаружили, что чем старше был доброволец, тем меньше их истолкование значений смайликов совпадали с реальным, показывающим грусть, удивление, испуг и гнев.
Женские интерпретации счастливых, испуганных, грустных и сердитых эмодзи с большей вероятностью соответствовали ярлыкам, чем мужские.
Ученые заметили различия в значениях в зависимости и от страны проживания. Так, интерпретация смайликов участников из Великобритании с большей вероятностью соответствовала реальности, чем добровольцев из Китая. Однако это не касалось эмодзи, означающего отвращение.
Результаты исследования подчеркивают важность контекста при отправке эмодзи. Так, пользователям следует обращать внимание на то, что смайлик, означающий отвращение, может быть интерпретирован неправильно.
Авторы работы заключили, что неоднозначность эмодзи — тема, заслуживающая дальнейшего изучения, особенно при общении представителей разных полов, возрастов или культу.
Ранее ученые выяснили, что эмодзи животных искажает восприятие природы.
Анна Морозова