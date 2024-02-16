Исследование: люди по-разному понимают эмодзи

Ученые для исследования набрали группу людей, состоящую из 253 взрослых жителей Китая и 270 британцев в возрасте от 18 до 84 лет. Добровольцам предоставили набор из 24 эмодзи, обозначающих шесть основных эмоциональных состояний: счастье, отвращение, страх, печаль, удивление и гнев. Каждый из смайликов был представлен четыре раза в разных формах, которые зависели от операционных систем электронных устройств.