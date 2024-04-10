Найден эффективный способ снизить уровень гнева

Затем участникам эксперимента рассказали, что их работы получили негативные комментарии, и попросили написать все, что они думают по поводу такой обратной связи. После этого респондентов разделили на две группы: одних попросили либо выбросить лист бумаги со своими эмоциями в мусорное ведро или положить в папку на своем столе, а другим предложили уничтожить документ в шредере или положить в пластиковую коробку.