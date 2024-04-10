Найден эффективный способ снизить уровень гнева

Гнев — это отрицательная эмоция, которая не только влияет на психологическое состояние человека, но и усугубляет отношения дома и на работе. Группа ученых из Японии обнаружила простой, доступный и при этом достаточно эффективный способ снизить уровень злости — написать реакцию на какой-либо инцидент на листе бумаги и уничтожить его. Об этом пишет Medical Xpress.
Методы управления гневом предлагались и ранее, но, по словам японских специалистов, они не были подкреплены эмпирическими исследованиями. Помимо прочего, практики сложно вспомнить во время вспышки раздражения.
Чтобы проверить новый способ избавления от злости, ученые попросили участников эксперимента написать краткие мнения о важных социальных проблемах, таких как, например, следует ли запрещать курение в общественных местах. Далее респондентам сказали, что все их работы будет проверять аспирант из Университета Нагои, хотя на самом деле их получили специалисты.
Независимо от того, что написали участники эксперимента, специалисты поставили низкие баллы по интеллекту, заинтересованности, дружелюбию, логике и рациональности. Докторанты также написали оскорбительный комментарий: «Я не могу поверить, что образованный человек мог так думать. Я надеюсь, что этот человек чему-то научится в университете».
Затем участникам эксперимента рассказали, что их работы получили негативные комментарии, и попросили написать все, что они думают по поводу такой обратной связи. После этого респондентов разделили на две группы: одних попросили либо выбросить лист бумаги со своими эмоциями в мусорное ведро или положить в папку на своем столе, а другим предложили уничтожить документ в шредере или положить в пластиковую коробку.
Оказалось, что все, кто после испытанной от гневных комментариев злости выбрасывал бумагу в мусорное ведро или измельчал ее в шредере, возвращались к своему первоначальному эмоциональному состоянию. А те, кто сохранил записи, сообщили о незначительном снижении уровня гнева.
Японские ученые подчеркнули, что такая техника избавления от гнева может быть особенно важной в деловой среде. Достаточно на любом листе бумаги написать памятку с причиной злости, а после выбросить и выдохнуть, избавившись от негативного чувства.
Ранее ученые доказали, что «выпускание пара» во время злости только усугубляет ситуацию.
Анна Морозова