Исследование: в приступе гнева нельзя давать волю эмоциям

Существует мнение, что для того, чтобы справиться с негативными эмоциями, нужно «выпустить пар», позволить себе злиться. Ученые из Университета Огайо (США) провели исследование и доказали, что такой метод не снижает физиологическое возбуждение, что делает его неэффективным. Работа опубликована в журнале Clinical Psychology Review.