Исследование: в приступе гнева нельзя давать волю эмоциям

Существует мнение, что для того, чтобы справиться с негативными эмоциями, нужно «выпустить пар», позволить себе злиться. Ученые из Университета Огайо (США) провели исследование и доказали, что такой метод не снижает физиологическое возбуждение, что делает его неэффективным. Работа опубликована в журнале Clinical Psychology Review.
В ходе исследования ученые проанализировали 154 исследования, в которых участвовали более 10 189 человек. Специалисты придерживались двухфакторной теории Шехтера-Зингера, которая гласит, что у любой эмоции есть два составляющих — физиологическая и психологическая.
Исследователи изучали, как с гневом помогают справляться занятия, которые повышают и снижают физиологическое возбуждение. Так, к первой категории относится плавание, езда на велосипеде и бег трусцой, ко второй — медитация, глубокое дыхание, расслабление мышц.
Занятия, снижающие физиологическое возбуждение, также положительно влияли на уровень агрессии. Такой же эффект был заметен после физических упражнений и игр с мячом. Другие практики только усугубляли эмоциональное состояние.
Методы, направленные на снижение физиологического возбуждения, были действенными для участников вне зависимости от пола, расы, возраста и культуры. При этом ученые заметили, что многие из рассмотренных занятий, положительно влияющих на эмоциональное состояние, не требуют финансовых вложений.
Ранее ученые рассказали, почему некоторые звуки вызывают агрессию и ярость и как с этим справиться.
Анна Морозова