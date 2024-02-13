National Geographic: действительно ли шоколад полезен?

Участникам пришлось бы съедать несколько плиток шоколада (содержащих в том числе жиры и сахар) в день, чтобы получить 500 мг флаванолов. Также не стоит забывать о «полезных» продуктов, получаемых из какао-бобов — какао-крупки (твердые частицы) и какао-масло. Но даже их смешивают с сахаром и молоком для создания лучшего вкуса. В целом в молочном шоколаде этих твердых веществ гораздо меньше, а в темном — больше, о чем свидетельствует его горький вкус.