National Geographic: действительно ли шоколад полезен?

Майя настолько любили какао, что использовали какао-бобы в качестве валюты. Они также считали, что данный продукт полезен для здоровья, потому идея о том, что шоколад тоже полезен все еще жива. Фактически в какао содержатся сотни биологически активных растительных соединений (включая органические вещества флаванолы), оказывающих на тело положительный эффект.
«Исследования биоактивных компонентов какао-бобов показывают, что если вы потребляете большее количество флаванолов, это оказывает благоприятное воздействие на сердце, — говорит Говард Сессо, эпидемиолог из Гарвардской Школы общественного здравоохранения. — Это включает улучшение артериального давления и выравнивание уровня холестерина». Но, несмотря на плюсы, ни одно исследование не доказало, что употребление большого количества шоколада полезно для здоровья, уточняет редакция National Geographic.
Многочисленные исследования показали, как природные химические соединения, содержащиеся в какао, но не в сладостях, в состав которых он входит. Так в 2022 году Сессо и его коллеги нашли доказательства пользы флаванолов. Эксперименты на 21 тысяче добровольцев показали, что половина участников, принимавшая 500 мг какао-флаванолов в качестве БАДов ежедневно, имела значительно меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто принимал плацебо.
Согласно результатам других исследований, эти органические вещества также могут повышать чувствительность к инсулину, что может быть полезно для снижения риска развития диабета 2 типа. Другие исследования показывают, что флаванолы, содержащиеся в какао (также присутствующие во фруктах, овощах и чае), могут замедлить снижение когнитивных функций во время старения или даже повысить производительность мозга за счет улучшения притока крови к коре головного мозга. Однако значение этих результатов для шоколада ограничено.
Участникам пришлось бы съедать несколько плиток шоколада (содержащих в том числе жиры и сахар) в день, чтобы получить 500 мг флаванолов. Также не стоит забывать о «полезных» продуктов, получаемых из какао-бобов — какао-крупки (твердые частицы) и какао-масло. Но даже их смешивают с сахаром и молоком для создания лучшего вкуса. В целом в молочном шоколаде этих твердых веществ гораздо меньше, а в темном — больше, о чем свидетельствует его горький вкус.
В случае с белым шоколадом твердые частицы какао и вовсе не используются. Этот продукт — источник сахара, жиров и калорий. «Любая польза шоколада для здоровья обусловлена содержанием в нем какао», — заключает Тим Спектор, генетический эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона и соучредитель компании по персонализированному питанию ZOE. Однако, уточняет специалист, маркировка на упаковки не дает гарантии, что в той или иной шоколадке содержится указанный процент какао, поскольку до выхода на рынок продукт проходит серьезную производственную обработку.
Какао-бобы могут потерять свои полезные соединения, например, при ферментации и сушке, а их дальнейшее содержание снижается во время обжарки и других процессов производства шоколада. Спектор добавляет, что продукты многих самых популярных брендов представляют собой ультраобработанные продукты, наполненные сахаром, эмульгаторами и искусственными ароматизаторами, с небольшим содержанием полезного какао.
К слову, в горячем шоколаде больше пользы, чем в других аналогичных напитках. Даже в горячем какао больше сахара и молока. Заключая, ученые пишут, что небольшое употребление шоколада не навредит, но не стоит принимать сладости за БАД.
Недавно диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе.
Олеся Маевская