Диетолог объяснила, кому нужно ограничить горький шоколад в рационе

Многие считают горький шоколад полезным, поскольку в нем содержатся антиоксиданты и нет избытка сахара. Однако существуют заболевания, при которых нужно относиться к этому продукту с осторожностью, отметила Сычева. В частности, употребление лакомства может стать причиной спазма сосудов, пояснила она.

«Уменьшить количество горького шоколада в рационе стоит людям, у которых бывают мигрени или склонность к повышенному давлению, потому что в этом продукте содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов, а значит, спровоцировать усиление головной боли или повышение давления», — сказала Сычева.

Горький шоколад способствует увеличению оттока желчи, поэтому пациенту с заболеванием желчного пузыря лучше спросить, полезно ему это кондитерское изделие или вредно, у лечащего врача, продолжила она.

Людям с ожирением или сахарным диабетом второго типа тоже нельзя злоупотреблять горьким шоколадом, добавила диетолог.

«Суточная порция должна быть не более 20−30 граммов», — уточнила Сычева.

По ее словам, полностью исключить продукт из меню следует при аллергических реакциях на его компоненты, например, на какао-масло. Кроме того, не стоит давать шоколад детям до трех лет, уверена Сычева.

Употреблять это кондитерское изделие лучше после блюд из сырых овощей и нежирного мяса, советует она.

«Лучше всего есть горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, съели сначала кусочек индейки, курицы или рыбы, а потом — порцию горького шоколада», — порекомендовала Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.