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18:58 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

NASA раскрыло планы на 2024 год

От полного солнечного затмения до исследования Луны и спутников Юпитера.

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Источник: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало короткий видеоролик, в котором рассказало о планах на новый, 2024 год. Самой важной и ожидаемой экспедицией наступившего года станет ноябрьский полет в рамках миссии «Артемида II», когда четыре астронавта должны облететь Луну. Остальной список выглядит следующим образом:


  • Марсоход VIPER отправится на Луну для составления карт льда и других потенциальных ресурсов на южном полюсе Луны;

  • Для добычи ресурсов со спутника будет задействован аппарат Polar Resources Ice-Mining Experiment-1 (PRIME-1), в инструментарии которого есть буровая установка;

  • Миссия «Артемида II» охватывающая высадку на Луну первой женщины-космонавта и первого афроамериканца-космонавта, использование инновационных технологий для исследования большей части лунной поверхности, установление первого длительного присутствия на Луне и т. п.;

  • Тестирование микрофизиологических систем (MPS) — трехмерных тканевых чипов, воспроизводящих специфические для разных человеческих органов клетки (сердце, поджелудочная железа, печень и т. д.) на небольших устройствах, размером примерно с USB-накопитель;

  • Использование скафандров Artemis III;

  • Разработка систем приземления человека (HLS);

  • Установка Gateway — первой лунной космической станции в истории человечества;

  • Запуск лунных вездеходов для исследования Южного полюса Луны;

  • Улучшение лаборатории на МКС, которая, по словам экспертов NASA, превратилась в самую современную научную орбитальную лабораторию;

  • Тестирование Commercial Crew Program (ССР) — программы NASA для коммерческих экипажей, которая предполагает безопасную, надежную и экономически эффективную транспортировку людей в и из Международной космической станции (МКС) из США;

  • Полет экипажа Boe-CFT (Boeing Crew Flight Test) — планируемый первый запуск к МКС американского частного корабля Starliner компании Boeing в рамках программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей;

  • Запуск миссии NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), целью которой является создание новейшего картографирования Земли;

  • Запуск спутника PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), разработанного для дистанционного зондирования Земли, который поможет лучше понять, как океан и атмосфера обмениваются углекислым газом, узнать, как аэрозоли могут стимулировать рост фитопланктона на поверхности океана, определить степень и продолжительность вредного цветения водорослей и т. п.;

  • Тестирование сверхзвукового самолета под названием X-59 Quesst;

  • В рамках миссии Europa NASA планируется запуск исследовательского космического корабля к одному из спутников Юпитера под названием Европа;

  • Фиксирование и изучение полного солнечного затмения 8 апреля 2024. Это будет последнее полное солнечное затмение, видимое на территории Соединенных Штатов до 2044 года.

Недавно телескопы NASA показали «рождественскую елку» в космосе. Скопление звезд напоминает праздничное дерево с игрушками.

Олеся Маевская

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