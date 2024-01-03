NASA раскрыло планы на 2024 год
От полного солнечного затмения до исследования Луны и спутников Юпитера.
От полного солнечного затмения до исследования Луны и спутников Юпитера.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало короткий видеоролик, в котором рассказало о планах на новый, 2024 год. Самой важной и ожидаемой экспедицией наступившего года станет ноябрьский полет в рамках миссии «Артемида II», когда четыре астронавта должны облететь Луну. Остальной список выглядит следующим образом:
Марсоход VIPER отправится на Луну для составления карт льда и других потенциальных ресурсов на южном полюсе Луны;
Для добычи ресурсов со спутника будет задействован аппарат Polar Resources Ice-Mining Experiment-1 (PRIME-1), в инструментарии которого есть буровая установка;
Миссия «Артемида II» охватывающая высадку на Луну первой женщины-космонавта и первого афроамериканца-космонавта, использование инновационных технологий для исследования большей части лунной поверхности, установление первого длительного присутствия на Луне
Тестирование микрофизиологических систем (MPS) — трехмерных тканевых чипов, воспроизводящих специфические для разных человеческих органов клетки (сердце, поджелудочная железа, печень
Использование скафандров Artemis III;
Разработка систем приземления человека (HLS);
Установка Gateway — первой лунной космической станции в истории человечества;
Запуск лунных вездеходов для исследования Южного полюса Луны;
Улучшение лаборатории на МКС, которая, по словам экспертов NASA, превратилась в самую современную научную орбитальную лабораторию;
Тестирование Commercial Crew Program (ССР) — программы NASA для коммерческих экипажей, которая предполагает безопасную, надежную и экономически эффективную транспортировку людей в и из Международной космической станции (МКС) из США;
Полет экипажа Boe-CFT (Boeing Crew Flight Test) — планируемый первый запуск к МКС американского частного корабля Starliner компании Boeing в рамках программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей;
Запуск миссии NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), целью которой является создание новейшего картографирования Земли;
Запуск спутника PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), разработанного для дистанционного зондирования Земли, который поможет лучше понять, как океан и атмосфера обмениваются углекислым газом, узнать, как аэрозоли могут стимулировать рост фитопланктона на поверхности океана, определить степень и продолжительность вредного цветения водорослей
Тестирование сверхзвукового самолета под названием X-59 Quesst;
В рамках миссии Europa NASA планируется запуск исследовательского космического корабля к одному из спутников Юпитера под названием Европа;
Фиксирование и изучение полного солнечного затмения 8 апреля 2024. Это будет последнее полное солнечное затмение, видимое на территории Соединенных Штатов до 2044 года.
Недавно телескопы NASA показали «рождественскую елку» в космосе. Скопление звезд напоминает праздничное дерево с игрушками.
Олеся Маевская