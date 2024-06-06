Написание рассказов помогло проработать психотравмы

Фанфик — это история, главными героями которой зачастую являются уже существующие персонажи, например, из аниме, фильмов, сериалов и книг. Так, в Сети можно найти произведения про Леди Гагу, Смешариков, древних греческих философов или даже Александра Пушкина. Иногда в основе лежат и оригинальные действующие лица, которых раньше не существовало. В таком случае фанфик попадает в категорию «ориджинал».
Современные технологии могут помочь людям уйти от реальности. С одной стороны, это может привести к определенным проблемам, но с другой, это является способом самовыражения, особенно людей с психологическими травмами. Это выяснили студенты факультета «Юридическая психология». Оказалось, что анализ фанфиков может помочь понять процессы переживания травмы и разработать эффективные методы психологической диагностики и помощи.
В 2016 году ученые из Университета Вермонта (США), которые выделили шесть типов сюжетов которые отражают общие эмоциональные переживания и используются в литературе, включая фанфикшн — один из видов онлайн-творчества, суть которого заключается в создании историй на основе известных произведений.
В новом исследовании студенты изучали, как психическая травма влияет на сюжеты фанфиков у людей, переживших физическое и/или сексуальное насилие. Основная гипотеза заключалась в том, что что у людей с психологической травмой в фанфиках чаще встречается положительный эмоциональный финал.
В работе приняли участие 49 человек, 46 из которых были женщины (46 человек), в возрасте от 17 до 36 лет, которые писали фанфики после травмирующих ситуаций.
Экспериментальная группа состояла из людей, переживших физическое и/или сексуальное насилие и имеющих признаки посттравматического стресса. В контрольную группу вошли без травматизации от насилия.
В результате анализа результатов опроса выяснилось, что 76% участников считают, что написание художественного произведения помогло им справиться с травматическими переживаниями. Они часто используют свои работы для создания положительных эмоциональных концовок. Таким образом люди справляются с пережитым негативным опытом и чувствуют завершенность.
Участники из контрольной группы использовали разные концовки. «Люди, пережившие насилие, также чаще описывают физиологическую возбужденность в своих текстах, что может быть связано с их попытками избежать негативных эмоций. Однако, они используют более конструктивные стратегии для решения проблем и поиска поддержки, если их истории имеют позитивный конец», — рассказали авторы работы.
Таким образом, исследователи доказали, что эмоции и симптомы травмы, которые отражаются в фанфике, могут помочь понять внутреннее состояние человека и то, как он справляется с пережитым. Полученные результаты имеют потенциал для применения в юридической психологии, помогая в диагностике психологического состояния жертв насилия и разработке новых методов лечения.
С психологическими проблемами и травмами также может помочь справиться еще одно творческое занятие — арт-терапия. Эксперт рассказала, что она из себя представляет и как работает.
Анна Морозова