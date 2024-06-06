Написание рассказов помогло проработать психотравмы

Фанфик — это история, главными героями которой зачастую являются уже существующие персонажи, например, из аниме, фильмов, сериалов и книг. Так, в Сети можно найти произведения про Леди Гагу, Смешариков, древних греческих философов или даже Александра Пушкина. Иногда в основе лежат и оригинальные действующие лица, которых раньше не существовало. В таком случае фанфик попадает в категорию «ориджинал».