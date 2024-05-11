Нарисуй нового себя. Эксперт рассказала, как работает арт-терапия

Арт-терапия — это способ активации своего подсознания с целью решения любых жизненных задач через творческие методы. В каких формах существует эта методика и какие плоды может принести, aif.ru рассказала социопсихолог, основатель Новой русской школы психологии Нина Рубштейн.
«Подсознание содержит всю информацию о наших скрытых психологических проблемах, помогает понять самих себя, проработать внутренние травмы, чтобы в итоге найти такое решение, о существовании которого человек даже и не подозревал», — объясняет эксперт. Видов арт-терапии — огромное множество. Но самый популярный и «рабочий» метод — это рисование.
Руку ведет интуиция
Экспрессионизм, по словам эксперта, активирует нелинейное восприятие действительности, что позволяет отключить логику и увидеть ситуацию с другой стороны. Сеанс рисования не требует особых способностей: рисунок может представлять собой хаотичный набор линий, фигур, пятен — главное, чтобы рука двигалась сама, срисовывая образы не из реального мира, а доставая их из глубин души.
Эта техника проработки сложных жизненных моментов является частью консультативной психологии.
В частности, у нас могут быть определённые мысли и убеждения, которые закрывают возможности для достижения материального благополучия и не позволяют создать гармоничные отношения с противоположным полом. Эти ограничения и вылавливает интуитивная живопись, и, если человек сам не может понять, что он изобразил на бумаге, арт-терапевт помогает ему интерпретировать нарисованное.
Я художник, я так вижу
Можно рисовать и что-то конкретное, под личную задачу или запрос. Важно отключить внутреннего «критика» и дать себе возможность насладиться процессом. Это получается не у всех и не сразу.
В конце рисования можно отрефлексировать свое состояние, проанализировать творение и самостоятельно проинтерпретировать свои рисунки:
- что именно вы чувствовали, когда рисовали?
- О чем это для вас?
- Как бы вы перевели эту метафору в свою жизнь?
- Какое понимание она дает?
Лучший вариант — делать это со специалистом, который поможет более точно извлечь смыслы.
Существуют формальные критерии анализа рисунка. Например, размер и положение рисунка на листе. Считается, что слишком маленький рисунок говорит о заниженной самооценке, а слишком большой — о неадекватно завышенной. Для некоторых людей, если рисунок сдвинут влево, — означает, что человек «застревает» в прошлом, вправо — ориентирован на будущее.
Верхняя часть листа и все, что на ней изображено, может рассказать о мечтах, нижняя — на каких внутренних и внешних опорах держится человек. Важным критерием является количество и качество линий.
Если рисунок сильно заштрихован и заметен сильный нажим — это можно интерпретировать как повышенную тревожность, беспокойство, страх или даже подавленную агрессию.
Если линий мало, они еле видны — возможно, имеет место эмоциональное и физическое выгорание, отсутствие активной позиции в жизни.
В каждом конкретном случае нужно опираться на индивидуальную трактовку элемента, особенно с цветом. Например, ребенок нарисовал Деда Мороза черными и серыми красками, психолог посмотрел, встревожился и вызвал родителей. Но не стоит делать вывод о том, что ребенок в стрессе, тревоге, подавлен или вообще в депрессии. Например, все встанет на свои места, когда в разговоре малыш покажет в окно и скажет: «Снега же нет. На улице все грязное».
Поэтому не надо торопиться с выводами, для кого-то желтый цвет будет ассоциироваться с радостью, а для других — с расставанием и грустью. Здесь поможет простой способ: рассмотрите рисунок, придумайте и выпишите по 3−4 ассоциации. Они помогут найти личный смысл.
Иногда человек решает и находит способы изменить в рисунке то, что хочется изменить в жизни. Здесь и происходит волшебство арт-терапии: для психики нет разницы, где происходит метаморфоза, — красками на листе или в жизни. Для человека, творца рисунка и своей жизни, это будет почти с одинаковым эффектом.
«Что было, что будет, чем сердце успокоится»
Еще одно упражнение, основанное на рисовании. Но тут уже важен не сюжет, а палитра. Именно она отражает ваши собственные эмоции. Выбором красок займется наше подсознание, ведь у каждого человека определенные цвета ассоциируются с конкретными чувствами.
Итак, вам потребуются 3 листа бумаги и инструменты для рисования — карандаши, фломастеры, маркеры или акварельные краски. На первом листе нарисуйте те эмоции, которые вы испытываете прямо сейчас. Затем возьмите второй лист и изобразите на нем, как бы вы хотели себя чувствовать.
После того как закончите, возьмите третий лист, чтобы нарисовать на нем метафорический переход от первого рисунка ко второму:
- Что нужно сделать для того, чтобы ваш эмоциональный фон изменился до желаемого качества?
- Каких красок или деталей добавить, какие оттенки изменить?
Затем оцените все три рисунка и сделайте выводы, переведите нарисованные метафоры в реальные действия или события.
Арт-терапия не имеет противопоказаний или ограничений по возрасту. Она помогает глубже понять свой внутренний мир и добиться позитивных изменений. Кроме того, такое «лечение» нередко открывает скрытые способности, задействование которых может в корне изменить вашу жизнь.