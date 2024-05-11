Нарисуй нового себя. Эксперт рассказала, как работает арт-терапия

В каждом конкретном случае нужно опираться на индивидуальную трактовку элемента, особенно с цветом. Например, ребенок нарисовал Деда Мороза черными и серыми красками, психолог посмотрел, встревожился и вызвал родителей. Но не стоит делать вывод о том, что ребенок в стрессе, тревоге, подавлен или вообще в депрессии. Например, все встанет на свои места, когда в разговоре малыш покажет в окно и скажет: «Снега же нет. На улице все грязное».