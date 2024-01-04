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14:21 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Нацпарк показал видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья

Ранее именно эта особь редко попадала в объектив.

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Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» первым видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья. Скрытые лесные камеры зафиксировали грациозного хищника во время снегопада.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря видео сотрудники нацпарка установили, что в объектив камеры попал молодой самец T 115M. Ранее он был замечен только на территории заповедника «Кедровая падь».

Более того, это первое видео, на которое попал T 115M. Тигр как будто нарочно избегает фотоловушек: запечатлеть его удалось лишь на ночных фотографиях.

Недавно трапеза троицы пятнистых оленей была снята на камеру нацпарка.

Олеся Маевская

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