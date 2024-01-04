Нацпарк показал видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья
Ранее именно эта особь редко попадала в объектив.
Ранее именно эта особь редко попадала в объектив.
Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» первым видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья. Скрытые лесные камеры зафиксировали грациозного хищника во время снегопада.
Благодаря видео сотрудники нацпарка установили, что в объектив камеры попал молодой самец T 115M. Ранее он был замечен только на территории заповедника «Кедровая падь».
Более того, это первое видео, на которое попал T 115M. Тигр как будто нарочно избегает фотоловушек: запечатлеть его удалось лишь на ночных фотографиях.
Недавно трапеза троицы пятнистых оленей была снята на камеру нацпарка.
Олеся Маевская