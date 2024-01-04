Нацпарк показал видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» первым видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья. Скрытые лесные камеры зафиксировали грациозного хищника во время снегопада.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56043887&id=456239760&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря видео сотрудники нацпарка установили, что в объектив камеры попал молодой самец T 115M. Ранее он был замечен только на территории заповедника «Кедровая падь».

Более того, это первое видео, на которое попал T 115M. Тигр как будто нарочно избегает фотоловушек: запечатлеть его удалось лишь на ночных фотографиях.

Недавно трапеза троицы пятнистых оленей была снята на камеру нацпарка.