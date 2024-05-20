На воду спустили первую в мире суперъяхту на водороде

В Амстердаме на воду спустили суперъяхту «Проект 821». Это первое в мире морское судно большого водоизмещения, работающее на водородном топливе. Длина суперъяхты — 100 метров. Ее создала голландская компания Feadship.
По словам конструкторов, благодаря их новой разработке можно будет создавать полностью автономные экологичные суперъяхты. Они смогут совершать трансатлантические переходы без какого-либо ущерба окружающей среде. Эксперты полагают, что их детище — это определенная веха на пути к практическому применению водородных технологий в судостроении. Во время создания супръхякты конструкторам пришлось решать массу инженерных и нормативных задач: ранее ничего подобного в мире не создавалось. Успешный запуск же доказал, что водород может использоваться в качестве экологичного топлива даже на крупных морских судах.
Вместе с тем возможности «Проекта 821» довольно ограничены. Водородных ячеек хватает лишь на бытовые нужды яхты в «гостиничном режиме» (освещение, отопление и подобное), при этом они покрывают не более 80% энергопотребления. Дело в том, что на борту сложно разместить достаточный объем водородного топлива и все оборудование для его использования. Также нужна эффективная система охлаждения и изоляции резервуаров. Кроме того, требуется дополнительное пространство для топливных ячеек, щитов управления и других элементов водородной энергоустановки. Это, кстати, и обусловило рекордную длину новой суперъяхты.
Для самостоятельного передвижения морскому судну нужно использовать дизельные двигатели.
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