На воду спустили первую в мире суперъяхту на водороде

Вместе с тем возможности «Проекта 821» довольно ограничены. Водородных ячеек хватает лишь на бытовые нужды яхты в «гостиничном режиме» (освещение, отопление и подобное), при этом они покрывают не более 80% энергопотребления. Дело в том, что на борту сложно разместить достаточный объем водородного топлива и все оборудование для его использования. Также нужна эффективная система охлаждения и изоляции резервуаров. Кроме того, требуется дополнительное пространство для топливных ячеек, щитов управления и других элементов водородной энергоустановки. Это, кстати, и обусловило рекордную длину новой суперъяхты.