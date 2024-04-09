На Сахалине лошадь-долгожитель Чайка отметила 50-летие. Как она выглядит

На Сахалине местные жители отпраздновали юбилей лошади-долгожителя. Кобыле по кличке Чайка исполнилось 50 лет, что приравнивается к 140 годам по человеческим меркам. Фото и видео появились в местных пабликах и соцсетях жителей острова.
Парнокопытное живет в конно-спортивном клубе «Золотой мустанг» в Южно-Сахалинске. О Чайке регулярно рассказывают в группе клуба во «ВКонтакте», также у лошади есть собственная страница в соцсети, но ее давно не обновляли. Работники «Золотого мустанга» в поздравлении назвали Чайку «не просто лошадью, а символом выносливости и красоты природы».
По данным регионального издания АСТВ, в ранние годы лошадь много работала — в частности, возила телеги. У нее было много владельцев, последний из которых собрался сдать кобылу на мясокомбинат из‑за ее возраста. Спасла лошадь руководитель конного клуба Татьяна Уланова. Выкупив лошадь в 2009 году, она думала, что животному около 25 лет, но ошиблась. Когда женщина вышла на первых хозяев Чайки, те рассказали, что купили кобылу в возрасте пяти лет в «Военторге» в 1979 году. В доказательство они показали сохранившийся документ о покупке.
Уланова назвала Чайку «резвой, норовистой» лошадью, которая могла и подраться с другими особями. Единственное, что выдавало ее возраст, — заметный прогиб в спине, означающий слабость позвоночника.
В своем текущем пристанище Чайка подружилась с молодой кобылой Эсмеральдой. За 15 лет жизни в конном клубе лошадь стала спокойнее и начала худеть. Ей построили индивидуальный загон с полом из утрамбованной глины, кормят Чайку особой кашей с полезными для костей микроэлементами. Но в день рождения юбилярша получила лакомства в виде двух тортов: первый — из каши, украшенный яблоками и морковью, второй — полностью яблочный, а также фруктовый букет.
Чайку называют «самой старой кобылой России», но официально рекорд так и не зарегистрировали.
Лошади достигают половой зрелости к полутора годам, полного созревания — к пяти годам. В среднем лошади живут около 30 лет, но в редких случаях могут прожить гораздо дольше.
Самой старой лошадью в мире до сих пор считается Олд Билли из Вулстона, Великобритания. Жеребец родился в 1760 году. Всю жизнь он принадлежал судоходной компании Mersey and Irwell Navigation и тянул баржи по реке. Умер Олд Билли 27 ноября 1822 года в возрасте 62 лет. При жизни он стал местной знаменитостью, а местный художник даже написал его портрет. После смерти череп коня стал экспонатом музея Манчестера, а чучело головы — музея Хиггинса. Олд Билли занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
А самой старой кобылой в мире называют 49-летнюю Орхидею. Лошадь использовали для разведения, прошлые владельцы плохо с ней обращались. Старость она доживала в приюте Remus Memorial Horse Sanctuary в Эссексе, куда ее забрали в тяжелом состоянии: помимо недостатка веса, у животного были язвы. Тем не менее Орхидея восстановилась и дожила до 2015 года.