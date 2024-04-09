На Сахалине лошадь-долгожитель Чайка отметила 50-летие. Как она выглядит

По данным регионального издания АСТВ, в ранние годы лошадь много работала — в частности, возила телеги. У нее было много владельцев, последний из которых собрался сдать кобылу на мясокомбинат из‑за ее возраста. Спасла лошадь руководитель конного клуба Татьяна Уланова. Выкупив лошадь в 2009 году, она думала, что животному около 25 лет, но ошиблась. Когда женщина вышла на первых хозяев Чайки, те рассказали, что купили кобылу в возрасте пяти лет в «Военторге» в 1979 году. В доказательство они показали сохранившийся документ о покупке.